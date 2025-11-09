Consilierul prezidențial Radu Burnete: România se poate opune vânzării Lukoil din țara noastră

Stiri Sociale
09-11-2025 | 18:11
benzinarie, lukoil
Shutterstock

Statul român are drept de veto, deci se poate opune vânzării companiei Lukoil din România, a declarat consilierul prezidențial Radu Burnete.

autor
Cristian Anton

Consilierul prezidenţial pe probleme economice Radu Burnete afirmă că situaţia companiei Lukoil, care are în România o rafinărie şi zeci de staţii de carburant, este în atenţia autorităţilor, el anunţând că dacă aceasta îşi va vinde operaţiunile din România, o comisie a statului român va analiza tranzacţia şi are dreptul de a se opune acesteia, în situaţia în care oficialii au îndoieli cu privire la cumpărător.

„Orice tranzacţie de genul acesta care are loc în România este analizată şi autorizată de o comisie, CEISD (n.r. - Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe). Deci orice va decide Lukoil să transfere ar trebui să treacă printr-un filtru al statului român şi care are drept de veto, nu ştiu dacă are argumente, desigur, dar are drept de veto. Dacă observăm că respectiva companie are legături cu Federaţia Rusă sau se află sub sancţiuni sau avem bănuieli că respectiva companie nu îşi doreşte, de fapt, să fie un investitor şi aşa mai departe şi este doar un paravan, atunci statul român are drept de veto şi va exista o astfel de analiză”, a afirmat Radu Burnete duminică.

Este posibilă și cumpărarea activelor Lukoil de către statul român

În ceea ce priveşte chestiunea funcţionării pe viitor a rafinăriei Lukoil şi impactul unei eventuale sistări a activităţii acesteia asupra pieţei de carburant din România, Radu Burnete afirmă că în urma activităţii Lukoil se asigură aproximativ 25% din capacitatea de rafinare, iar o parte din produsele rafinate la Ploieşti este trimisă în republica Moldova. El a explicat că în această perioadă, când rafinăria de la Ploieşti operată de Lukoil este oprită pentru revizie, carburantul pe care îl asigura aceasta este suplinit din importuri şi de la celelalte companii furnizoare.

Burnete este de părere că posibilitatea achiziţionării activelor Lukoil din România de către statul român „e o ipoteză care nu poate fi exclusă”, dar subliniază că Lukoil decide cui vinde operaţiunile.

Citește și
Lukoil Bulgaria
Bulgaria vrea să preia controlul rafinăriei Lukoil și să o vândă pentru a evita sancțiunile SUA

Referitor la compania din Cipru căreia Lukoil a anunţat că ar putea vinde activele din România, Burnete a spus că este „o companie care ridică semne de întrebare”, fără a face comentarii suplimentare pe acest subiect, explicând că sunt alte autorităţi ale statului care spună „dacă aceste semne de întrebare sunt justificate”.

Trezoreria SUA a inclus companiile petroliere Rosneft şi Lukoil, precum şi 34 de filiale ale acestor companii, într-un nou pachet de sancţiuni americane.

Sancţiunile implică îngheţarea tuturor activelor Rosneft şi Lukoil în Statele Unite, precum şi intedicţia impusă tuturor companiilor americane de a face afaceri cu cele două companii.

Lukoil a anunțat că-și vinde activele din străinătate din cauza sancțiunilor SUA

Compania petrolieră Lukoil a anunţat apoi că intenţionează să-şi vândă activele din străinătate din cauza sancţiunilor în octombrie, Lukoil a declarat că a acceptat oferta Gunvor - înregistrată în Cipru şi cu sediul operaţional la Geneva - de a cumpăra activele sale din străinătate. Gunvor a anunţat joi că şi-a retras propunerea de a cumpăra activele din străinătate ale companiei energetice ruse Lukoil după ce Trezoreria SUA a numit-o „marioneta” Rusiei şi a semnalat că Washingtonul se opune tranzacţiei

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni, despre sancţiunile americane aplicate companiei Lukoil că autorităţile sunt preocupate de ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României, pentru că există nişte datorii ale acestor companii care, dacă pleacă, trebuie ca statul român să se asigure că nu vor rămâne istorie,

”Decizia Statele Unite cu privire la aceste sancţiuni pe plan internaţional nu este o decizie care are legătură cu decizia Guvernului României. Cu privire la aceste sancţiuni care au fost aplicate acestor companii, suntem preocupaţi să vedem ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României. Ştiu că există nişte datorii ale acestor companii care, dacă pleacă, trebuie ca statul român să se asigure că aceste datorii nu vor rămâne istorie şi vom rămâne din nou cu o pagubă”, a spus ministrul Economiei, despre sancţiunile aplicate companiei Lukoil.

POLITICO a comentat că decizia Washingtonului de a include Lukoil şi Rosneft pe lista neagră a sancţiunilor a aruncat în haos ţările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere ruseşti, acestea încercând să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancţiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România şi Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor de petrol critice deţinute de Lukoil înainte ca sancţiunile SUA împotriva proprietarilor ruşi să intre în vigoare la sfârşitul acestei luni. Una dintre opţiunile luate în calcul de Bucureşti ar fi să ceară o derogare prin care să prelungească termenul de aplicare a sancţiunilor, scrie POLITICO.

Donald Trump l-a primit pe Viktor Orban la Casa Albă

Sursa: News.ro

Etichete: romania, lukoil, veto, vanzare,

Dată publicare: 09-11-2025 17:59

Articol recomandat de sport.ro
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Citește și...
POLITICO: România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancțiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea ar afecta Moldova
Stiri externe
POLITICO: România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancțiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea ar afecta Moldova

Decizia SUA de a sancţiona Lukoil şi Rosneft a creat haos în mai multe ţări europene, care încearcă să evite blocarea aprovizionării cu combustibil.

 

Bulgaria vrea să preia controlul rafinăriei Lukoil și să o vândă pentru a evita sancțiunile SUA
Stiri actuale
Bulgaria vrea să preia controlul rafinăriei Lukoil și să o vândă pentru a evita sancțiunile SUA

Bulgaria pregătește modificări legislative care îi vor permite să preia controlul asupra rafinăriei Lukoil din Burgas, aflată sub sancţiuni şi să o vândă unui nou proprietar pentru a proteja uzina de sancţiunile SUA, scrie presa locală.

Radu Miruță, despre sancțiunile SUA împotriva Lukoil: „Statul trebuie să se asigure că nu rămânem cu o pagubă”
Stiri Economice
Radu Miruță, despre sancțiunile SUA împotriva Lukoil: „Statul trebuie să se asigure că nu rămânem cu o pagubă”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni, despre sancţiunile americane aplicate companiei Lukoil că sunt preocupaţi să vedem ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României. 

Lukoil își vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, unei firme create de unul dintre oligarhii lui Putin
Stiri externe
Lukoil își vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, unei firme create de unul dintre oligarhii lui Putin

Lukoil, gigantul energetic rusesc, își vinde activele internaționale către o firmă elvețiană fondată de către Gennady Timchenko, unul din oligarhii lui Vladimir Putin. Compania are o prezență semnificativă și pe piața din România.

Lukoil vrea să-și vândă activele externe după sancțiunile SUA. Oficial, rușii dau vine pe „măsurile restrictive”
Stiri externe
Lukoil vrea să-și vândă activele externe după sancțiunile SUA. Oficial, rușii dau vine pe „măsurile restrictive”

Rușii de la Lukoil vor să-și vândă activele externe, ca urmare al introducerii unor „măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele țări”.

Recomandări
Exercițiu NATO în România: militarii români, francezi și portughezi au construit în timp record un pod plutitor peste Mureș
Stiri actuale
Exercițiu NATO în România: militarii români, francezi și portughezi au construit în timp record un pod plutitor peste Mureș

Militari români şi ai altor state NATO prezenţi în România au continuat, în acest weekend, antrenamentele în cadrul exerciţiului multinaţional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), unele dintre acestea fiind deschise şi permiţând participarea presei.

Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”
Stiri actuale
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2003. E anul în care România începe, cu adevărat, să se miște. Țara prinde curaj, oamenii își iau viețile în propriile mâini, iar drumul spre Europa nu mai pare un vis, ci un plan cu dată fixă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 09 Noiembrie 2025

02:13:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 9

20:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28