Concurență neașteptat de mare pentru un loc de muncă plătit cu 3.000 de lei în România. Primarul este surprins de răspuns

Primarul oraşului Nădlac, Mircea Onea, a declarat, că atunci când a publicat anunţul de angajare nu se aştepta la un interes atât de mare pentru post, mai ales că nu va fi plătit un salariu foarte atractiv, iar munca presupune interacţiune cu publicul la ghişeu.

"A plecat un coleg de la Registrul Agricol prin transfer, iar altul s-a pensionat, astfel că era urgent să angajăm o persoană la ghişeu, pentru că din luna martie vin agricultorii şi solicită eliberarea diverselor documente. Pentru a fi siguri că avem candidaţi, am eliminat chiar şi condiţia studiilor superioare. Surpriza a fost să vedem că la concursul de azi am avut 14 candidaţi, chiar şi din alte localităţi, cum ar fi Arad (circa 50 de kilometri distanţă - n.r.). De altfel, de la publicarea anunţului pe site-ul Primăriei şi în presă, multe persoane s-au interesat de post şi ne-au sunat", a declarat edilul.

El a spus că a ales să popularizeze concursul şi pentru că mulţi localnici s-au interesat de post imediat ce a rămas vacant şi a dorit să se asigure că nu se va face o angajare "pe pile".

"Am ţinut foarte mult la corectitudinea acestui concurs, am sărit peste tot ceea ce înseamnă prietenii, amiciţii şi relaţii. Am organizat totul ca la carte, chiar şi membrii comisiei au fost aleşi aleatoriu din rândul funcţionarilor, iar subiectele au fost generate de site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarului Public cu 15 minute înainte de începerea probei", a declarat primarul.

Potrivit acestuia, este cea mai mare concurenţă înregistrată la un concurs organizat vreodată de Primăria Nădlac şi consideră că interesul este legat de lipsa locurilor de muncă în oraş.

"Mai ales după aderarea la Schengen şi eliminarea controalelor de la frontiera Nădlac, multe posturi publice şi private au dispărut, iar unele mici afaceri sunt în pericol. Odată cu scăderea traficului rutier la Nădlac, s-au diminuat cifrele de afaceri ale comercianţilor, care au de suferit", a spus Mircea Onea.

Pentru postul de referent la Serviciul Agricol salariul net este de aproximativ 3.000 de lei.

Oraşul Nădlac are 6.500 de locuitori şi aproximativ 1.000 de locuri de muncă.

