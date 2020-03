Ce trebuie să știe medicii aflați în ”linia 1 de luptă” cu coronavirusul. Indicații vitale

Autoritățile din sănătate estimează că, în a doua jumătate a lunii aprilie, România se poate confrunta cu 10.000 de cazuri de COVID 19.

Tocmai de aceea, conform ordinului de ministru publicat marți, 31 martie, este nevoie de folosirea corectă și optimă a echipamentelor medicale în unitățile sanitare, iar personalul medical va fi instruit în acest sens.

În acord cu recomandarile Organizației Mondiale a Sănătății, medicii vor primi indicații referitoare la cum, unde și cât timp trebuie să utilizeze măștile și mănușile de protecție - ori când trebuie să își pună combinezoanele.

Astfel, în saloanele în care sunt internați pacienții infectați cu noul coronavirus, va intra doar personalul medical care se ocupă de tratarea acestora, iar în măsura în care este posibil, se vor grupa anumite proceduri medicale. De pildă, semnele vitale ale bolnavului pot fi verificate atunci când se administrează medicamentele. Sau ... alimentele vor fi date atunci când se fac și alte îngrijiri.

ÎN SALON cu pacient care are infecția COVID 19: personalul medical, dacă face manevre de intubare/ventilație mecanică, trebuie să poarte masca N95 sau FFP2 standard sau echivalent, halat impermeabil de unică folosință sau combinezon, mănuși de uncia folosință și ochelari.

Dacă nu se efectuează nicio manevră medicală, dar doctorul intră în contact direct cu pacientul, este suficientă o mască simplă, halatul impermeabil, mănuși și pretectia ochilor. În cazul personalului de curățenie, în salonul de izolare a pacientului cu COVID 19, se folosește masca simplă, iar peste halatul impermeabil de unică folosință se pune un șorț impermeabil de unică folosință.

Pe coridoare sau în sălile de tratament, atunci când activitatea nu presupune contact cu un pacient cu COVID 19, se poartă echipamentul obișnuit de spital.

La triaj - când pacienții au simptome respiratorii, pentru orice activitate, trebuie păstrată o distanță de minimum 1 metru între bolnav și personal (acesta din urmă trebuie să poarte masca simplă)

În ambulatorul de specialitate (în sala de așteptare) - ar fi bine ca pacientul cu simptome respiratorii să fie izolat.

Atunci când personalul medical nu are echipament de protecție (cel puțin masca simplă) și intră în contact cu un pacient diagnosticat cu noul coronavirus, chiar dacă acesta din urmă are mască, va fi izolat la domiciliu 14 zile. Dacă doctorilor sau asistentelor le lipsesc ochearii de protecție, mănușile sau halatul impermeabil de unică folosință - dar au mască de protecție - atunci când intră în contact cu un bolnav care are infecția COVID 19, riscul de îmbolnăvire este scăzut și nu se impune nicio restricție de lucru.

Personalul medical trebuie să își automonitorizeze starea de sănătate.

Ordinul de ministru prevede și indicații pentru izolarea la domiciliu a pacienților cu simptome respiratorii. Cel mai bine ar fi să stea izolați de restul persoanelor din familie, iar când se află în prezența lor, să poarte masca de unică folosință.

Pentru scenariul 4 , cel in care ne aflăm, Ministerul Sănătății a stabilit și lista spitalelor suport pentru internarea pacienților diagnosticați cu noul coronavirus.

Astfel, pe lângă cele 7 centre de Boli Infecțioase - Institutul Matei Bals și Spitalul Victor Babeș (București), Spitalele de Boli Infecțioase din Cluj, Timișoara, Iași, Craiova și Constanța, bolnavii vor putea fi internați în alte 55 de spitale municipale/orășenești (sau în anumite secții din acestea), în 44 de maternități și 60 de centre de dializă.

Liliana Curea / Pro TV