Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu: Propaganda rusă încearcă să denigreze imaginea Armatei Române

"Există propagandă rusă care împinge anumite narative şi care vor să denigreze Armata Română şi imaginea Armatei Române. Armata Română face exerciţii, cum vedeţi azi aici a fost făcut peste tot, oamenii sunt echipaţi, (...), oamenii sunt echipaţi, primesc bocanci, echipament şi tot ce trebuie", a afirmat ministrul Moşteanu, într-o declaraţie susţinută în poligonul de tragere de la Coada Izvorului.

Referindu-se la exerciţiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, el a arătat că este un exerciţiu care are loc anual şi în care sunt implicate mai multe instituţii, punctând că acele cozi despre care s-a vorbit în spaţiul public nu au fost la Ministerul Apărării (MApN).

"Toată săptămâna a avut loc acest exerciţiu în 7 poligoane din jurul Bucureştiului. Este un exerciţiu care se întâmplă periodic, în fiecare an. Anul trecut a fost în mai multe judeţe, a fost în Vrancea, Buzău, Călăraşi Ialomiţa şi alte câteva judeţe. Anul acesta a fost în Teleorman, Giurgiu, Olt, Sibiu, Mureş, iată acum aici, la Bucureşti şi Ilfov. La anul vor avea loc aceste exerciţii MOBEX în alte 7, 8, 9 judeţe. Este un exerciţiu periodic şi este absolut normal ceea ce se întâmplă. Noi am tot comunicat, de vreo două luni de zile eu tot spun de exerciţiul ăsta. (...) Este multă atenţie pe tot ce înseamnă armată, ţinând cont că avem acest război la graniţă (...). E un exerciţiu în care Armata are atribuţiile de coordonare, Ministerul Apărării, şi sunt implicate toate instituţiile statului care au atribuţii de apărare, ordine publică şi securitate. Vorbim de Ministerul de Interne, de IGSU, de SRI, vorbim de penitenciare şi, dacă aţi văzut nişte diferenţe în această săptămână în modul de procesare, în modul de realizare a acestui program în zilele în care vin rezerviştii, este pentru că fiecare din aceste instituţii cu atribuţii specifice şi pe timp de pace şi pe timp de mobilizare au obiective specifice. Ministerul Apărării a ales să facă pregătirea, trierea în interiorul cazarmelor. (...) Au mai fost cozi, niciuna din ele nu a fost la Ministerul Apărării. Tot triajul, toată pregătirea în instituţiile MApN au fost făcute în unităţi şi ăsta este încă un lucru pe care îl vom pregăti mai bine pentru viitor", a afirmat ministrul Ionuţ Moşteanu.

Potrivi acestuia, exerciţiul se referă la militarii în rezervă şi este menit să îi familiarizeze din nou pe aceştia cu operaţiunile.

"Acest exerciţiu se referă la militarii în rezervă, sunt oameni care au făcut armata, care au făcut armata profesionist şi sunt în rezervă. (...) Nu sunt la primul contact cu armata. E un exerciţiu menit să vedem starea rezervei, să îi refamiliarizăm cu operaţiunile, cu echipamentul nou, cu toate operaţiunile specifice. E un lucru foarte corect şi trebuie să se întâmple şi se întâmplă în toate armatele lumii", a specificat Moşteanu.

El a subliniat că există un articol în Tratatul NATO care prevede că toate ţările trebuie să se pregătească în eventualitatea unui conflict.

"Acest exerciţiu intră în bugetul MApN, avem un agreement cu partenerii noştri, cu aliaţii NATO. Există un articol în Tratatul NATO, 3 (numărul n.red.), care spune că toate ţările trebuie să se pregătească pentru a fi bine pregătite în cazul unui conflict şi articolul 5 zice că, dacă este un conflict într-o ţară NATO, atunci tot NATO sare să apere acea ţară. În cadrul acestui agreement, noi cheltuim, de exemplu, anul acesta, 2,27 era din buget la începutul anului, o să vedem execuţia la sfârşitul anului s-ar putea, în funcţie de cât va fi şi PIB-ul nominal în final, să ajungem la 2,29, poate 2,30 (procent PIB în buget n.red). De asemenea, ţările NATO au stabilit la Haga, la finalul lunii iunie, că vor creşte cheltuielile de apărare până la 5% din PB până în 2035. De aceea, când vorbim de apărare, nu putem să vorbim de apărare şi de pregătirea armatei fără cheltuieli", a mai spus ministrul Ionuţ Moşteanu.

De asemenea, oficialul MApN a adăugat că Statul Major al Apărării va face, săptămâna viitoare, o analiză a acestui exerciţiu, iar miercuri va ieşi cu o prezentare detaliată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













