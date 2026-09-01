Ce s-a întâmplat după ce un mare oraș a redus prețul transportului în comun la 1 leu - VIDEO. Este cel mai ieftin din România

Stiri Sociale
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Arad om pe strada
Shutterstock

Numărul biletelor de tramvai și autobuz vândute în Arad s-a dublat după ce primăria a redus prețul acestora la 1 leu, cel mai mic tarif din țară la transportul public. 

autor
Cristian Anton

Numărul biletelor de tramvai şi autobuz vândute în municipiul Arad s-a dublat, în luna august, faţă de luna anterioară, pe fondul ieftinirii tarifului de călătorie la 1 leu, iar administraţia locală concluzionează că această măsură şi-a atins scopul şi îi determină pe tot mai mulţi localnici să folosească transportul public, potrivit Agerpres.

Potrivit datelor publicate, marţi, de Primăria Arad, la o lună de la lansarea programului "1 leu pe zi" - însemnând costul unui bilet care este valabil 24 de ore pe tramvaie sau autobuze, cea mai importantă evoluţie se înregistrează în cazul vânzării de bilete. Dacă în iulie au fost vândute 36.072 de bilete, în august numărul acestora a ajuns la 80.556, ceea ce înseamnă mai mult decât dublu.

Şi în cazul abonamentelor se înregistrează o creştere importantă. Numărul acestora a crescut de la 3.207 în iulie, la 5.772 în august, adică 2.565 de abonamente în plus.

Primarul municipiului Arad, Călin Bibarţ, consideră că rezultatele înregistrate după prima lună reprezintă "un semnal puternic privind impactul măsurii".

Orașul Arad are cel mai ieftin transport public în comun din țară

"Cifrele din prima lună sunt foarte importante pentru noi. Faptul că atât numărul biletelor, cât şi al abonamentelor vândute a crescut semnificativ arată că tot mai mulţi arădeni aleg transportul public. Sunt rezultate care ne bucură şi care ne confirmă că am luat o măsură corectă pentru arădeni. Am spus de la început că '1 leu pe zi' trebuie să fie mai mult decât o măsură de sprijin pentru bugetul familiei. Ne dorim să schimbăm treptat comportamentul de mobilitate în oraş şi să îi convingem pe arădeni că transportul public poate fi o alternativă accesibilă şi eficientă. Creşterea înregistrată de la o lună la alta ne arată că suntem pe drumul bun", afirmă primarul, într-un comunicat transmis presei.

De la 1 august, oraşul Arad are cel mai ieftin transport cu tramvaie şi autobuze din ţară. Un bilet de călătorie costă 1 leu şi este valabil 24 de ore, faţă de 4,5 lei şi valabil 90 de minute înainte de aplicarea reducerilor. Totodată, un abonament săptămânal costă 5 lei, iar un abonament lunar costă 20 lei, faţă de 120 de lei înainte.

Comisia Europeană propune măsuri de sprijin în energie pe fondul scumpirilor. Transport public mai ieftin, printre soluții

Sursa: Agerpres

Etichete: arad, dublare, bilete, transport public, ieftinire,

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