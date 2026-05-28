Guvernul Suediei a decis să reducă la jumătate, timp de șase luni, prețul abonamentelor lunare pentru transportul public, ca măsură de sprijin temporară pentru populație.

Reducerile temporare, care vor începe la 1 iulie, ar urma să coste 6,5 miliarde coroane suedeze (699 milioane de dolari), a anunţat Simona Mohamsson, ministrul Educaţiei şi liderul Partidului Liberal.

Comparația cu Bucureștiul

În prezent, în Stockholm, un abonament lunar integrat pentru transportul public constă 482,47 de lei și include: include metroul, tramvaiele, autobuzele, feriboturile urbane și trenurile suburbane, potrivit Club Feroviar. După reducerea de 50%, prețul va ajunge la 241.23 de lei pentru următoarele șase luni.

Comparativ, Bucureștiul menține aceleași tarife, iar prețul unui abonament va fi mai mare față de cealaltă capitală europeană. În prezent, în București un abonament doar pentru STB și Metrorex costă 160 de lei lunar, iar dacă adăugăm și trenul metropolitan, prețul pe lună ajunge la 464 de lei.

Comparația la nivel european

Capitala României ocupă unul dintre primele locuri în clasamentul accesibilității în Europa. În acest top intră și Praga, unde abonamentul lunar costă 115 lei, la fel și capitala Poloniei cu același preț.

Budapesta este, de asemenea, printre cele mai bune orașe cu cel mai ieftin transport. Un abonament lunar costă aproximativ 115 lei, iar în Bulgaria, prețul ajunge la 131 de lei pe lună.

La polul opus se află Berlin, cu un cost lunar de peste 500 de lei, Amsterdam și Londra, unde prețul este de 1.000 de lei pe lună.