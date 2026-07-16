Șoferii și angajații Societății de Transport Public (STP) Alba Iulia au ieșit, joi, în stradă, reclamând că sunt neplătiți de trei luni și cerând demisia primarului Gabriel Pleșa, pe care îl consideră responsabil pentru situație, pe motiv că Primăria nu a achitat facturi de peste 13 milioane de lei societății de transport, scrie News.ro.

În replică, edilul susține că Primăria nu are nicio datorie. Între timp, justiția este așteptată să tranșeze disputele dintre administrația locală și firma de transport.

Angajații STP Alba Iulia cer demisia primarului după o lună fără transport public

Șoferi și alți angajați ai STP Alba Iulia, firma de transport care reclamă că are de încasat facturi de peste 13 milioane de lei de la Primăria Alba Iulia, au ieșit în stradă, joi, cerând demisia primarului Gabriel Pleșa.

Oamenii reclamă că nu au primit de trei luni salariile, din cauză că Primăria Alba Iulia a sistat plățile către angajatorul lor.

„Invităm să vină cât mai mulți cetățeni, care sunt afectați de situația asta și sunt foarte mulți afectați. De o lună de zile, transportul din Alba Iulia este oprit și sperăm să fim susținuți, să reușim să facem ceva, să ajungem să ne luăm salariile la zi și să putem debloca transportul. Asta ne dorim noi. Nu am cerut banii primăriei, n-am cerut banii nimănui, am cerut banii noștri”, au afirmat protestatarii, potrivit ziarulunirea.ro.

Lor li s-au alăturat și pensionari nemulțumiți că, deși li s-au promis abonamente gratuite pentru transportul în comun, nu au cu ce circula în oraș, fiind obligați să apeleze la taxi dacă se deplasează pe distanțe mari.

Ce spune primarul

În replică, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, le-a transmis protestatarilor că Primăria nu datorează bani angajatorului lor și că protestul ar trebui să se organizeze nu la sediul Primăriei, ci la cel al firmei STP Alba Iulia.

„Așa cum s-a demonstrat și în instanță, Primăria Alba Iulia nu are datorii. În acest an au fost bugetate 24 de milioane de lei pentru subvenții și alte 4 milioane de lei pentru gratuitățile acordate pensionarilor, persoanelor cu handicap și celorlalte categorii beneficiare, în total 28 de milioane de lei. La data de 16 iunie aveam deja plătiți 13,75 milioane de lei, aproape jumătate din sumă, înainte de jumătatea anului. Noi suntem la zi cu plățile. (...) Regret drama prin care trec acești oameni. Empatizez cu ei și cred că protestul ar trebui să aibă loc la sediul Societății de Transport Public, acolo unde nu li se acordă drepturile salariale. Cel care trebuie să rezolve problema este administratorul societății și acționarii acesteia, nu Primăria Alba Iulia”, a declarat Gabriel Pleșa pentru Ziarul Unirea.

Între timp, disputa dintre firma de transport public și Primăria Alba Iulia s-a mutat în instanțele de judecată. Societatea de transport a apelat la executori judecătorești pentru a recupera peste 13 milioane de lei.

Primăria, la rândul său, a cerut instanței de judecată să oblige societatea de transport să reia cursele, invocând că nu au fost parcurse regulile conflictului de muncă și faptul că, în situația unei greve, un serviciu de utilitate trebuie asigurat măcar parțial, conform legislației.