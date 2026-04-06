Scumpirea călătoriei cu metroul de la 5 la 7 lei, cu începere de la 1 mai, va transforma Bucureștiul în cea mai scumpă capitală din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește transportul public. Și este greu de imaginat un moment mai prost ales decât acum, în plină criză energetică ce zguduie din temelii întreaga planetă.

Cu prețurile la combustibili complet scăpate de sub control, țările lumii fac eforturi disperate pentru a-și convinge cetățenii să aleagă transportul public, o măsură simplă și eficientă în reducerea consumului de carburanți.

Doar în România se pregătește scumpirea masivă a metroului și, implicit, a transportului public în București.

Potrivit datelor prezentate de Club Feroviar, dacă Ministerul Transporturilor va aviza solicitarea conducerii Metrorex, iar costul călătoriei va crește de la 5 lei la 7 lei, un abonament lunar pentru transportul public din București – oricum prost organizat, va ajunge să coste cât cel din capitalele Sofia, Budapesta, Varșovia și Praga, toate la un loc.

Cât costă abonamentele pe o lună la transportul public din Sofia, Budapesta, Varșovia și Praga

În capitalele din fostul bloc sovietic, transportul public are următoarele prețuri lunare la abonamente:

Oraș Preț local Echivalent euro

Sofia 25,50 euro 25,50 euro

Budapesta 8.950 HUF 23 euro

Varșovia 110 PLN 25 euro

Praga 550 CZK 22 euro.

În toate aceste orașe, abonamentul permite călătoria atât cu metroul, cât și cu tramvaiele, troleibuzele și autobuzele. În plus, la Budapesta și Varșovia, pe baza abonamentului pentru transportul în comun poți călători și cu trenurile urbane și suburbane.

În București, trebuie să-ți cumperi abonament separat la STB și Metrorex sau un abonement integrat, care costă 160 de lei pe lună. Creșterea propusă acum de Metrorex la abonamentele sale lunare este de 40 de lei (de la 100 lei la 140 de lei). Dacă se va aplica principiul de anul trecut, adică toată scumpirea se va transfera în tariful abonamentului integrat, acesta va ajunge la 200 de lei.

În regiunea București-Ilfov, prețul unui abonament lunar pentru transportul feroviar valabil la toți operatorii (doar trenuri Regio și Regio Expres) costă 304 lei. Adunând cu cei 200 de lei la cât va ajunge abonamentul integrat STB plus Metrorex, rezultă un cost total de 504 lei, echivalentul a 100 de euro. Adică mai scump de peste patru ori decât cel plătit de locuitorii Budapestei sau Varșoviei. Sau, dintr-o altă perspectivă, transportul public din București va deveni la fel de scump cât cel din Sofia, Budapesta, Varșovia și Praga la un loc.