Ce mai reclamă românii: Cântecul cocoșului, miros de tocăniță, existența albinelor. Sesizare: ”Vecinul nu răspunde la salut!”

Stiri Sociale
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Shutterstock oameni in oras
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Comisarii Gărzii de Mediu Arad fac un „top al absurdului” în ceea ce priveşte sesizările pe care le primesc pe adresa de e-mail a instituţiei din partea unor cetăţeni care, în general, sunt nemulţumiţi de vecinii lor ori de animalele acestora. 

autor
Cristian Anton

Cântecul cocoşului, lătratul câinelui, mirosul de mâncare sau cel al parfumurilor arăbeşti sau zgomotul pe care îl scot unele aparate electrocasnice sunt, pentru unii, motive de reclamaţie la comisarii de mediu. Sunt şi cetăţeni care au reclamat la Garda de Mediu faptul că vecinul nu le răspunde la salut, scrie News.ro.

„Inbox-ul [email protected] demonstrează că imaginaţia nu are limite”, scriu, pe Facebook, comisarii Gărzii de Mediu din acest judeţ.

Ei prezintă un „top al absurdului” în sesizările primite de Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Arad.  

„Iată ce probleme NU ţin de comisarii de mediu, deşi unii cetăţeni sunt convinşi de contrariu: Cocoşul & câinele : N-au ceas, n-au dopuri de urechi. Cântă şi latră când vor ei. Mirosul de tocăniţă: Dacă vecinul prăjeşte ceapă sau face grătar pe balcon, e poftă mare, nu poluare industrială. Simpatii neîmpărtăşite: Dacă vecinul de pe uliţă nu vă mai răspunde la salut, e problemă de inimă albastră, nu de mediu înconjurător. Atacul olfactiv cu parfumuri arăbeşti: Vecina dă intenţionat cu esenţe tari pe coloana de aerisire...E chestie de gusturi aromatice, noi nu dăm amenzi pentru «supradoză de mirosuri»”, scriu comisarii de mediu din Arad.

Topul reclamațiilor absurde, de la albine la puful de salcie și zgomotul frigiderului din vecini

În topul prezentat de aceştia se mai află „bombardament apicol”. „Albinele îşi fac nevoile fix pe maşinile proaspăt spălate? Nu putem amenda insectele polenizatoare pentru lipsă de maniere”, se arată în mesajul instituţiei.

Şi puful de salcie: este, pentru unii, motiv de reclamaţie, însă comisarii de mediu le transmit acestora că arborele de pe marginea apei curgătoare care produce puf primăvara reprezintă „natură în stare pură, nu un complot ecologic”.

Unii cetăţeni au reclamat la Garda de Mediu zgomotul produs de maşinile de spălat sau frigiderele vecinilor, sau spălatul curţii cu aparate cu apă sub presiune, în acest ultim caz comisarii de mediu informîndu-i pe reclamagii că aceasta este „hărnicie, nu dezastru ecologic”.

„Lăsând gluma la o parte, fiecare sesizare nefondată înseamnă timp şi resurse consumate de la investigarea adevăratelor probleme de mediu: depozitări ilegale de deşeuri, poluări masive de ape, aer, sol sau distrugeri de ecosisteme. Protejarea mediului este o treabă serioasă – ajutaţi-ne să ne concentrăm pe ea!”, este mesajul comisarilor de mediu din Arad, în contextul unor astfel de sesizări.

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Sursa: News.ro

Etichete: Garda de Mediu, reclamatii, absurd,

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