Decizia a venit după ce a încercat, chiar din biroul său, să afle câte plângeri au fost înregistrate în ultima perioadă și a sunat la call-center-ul de la CFR Călători. A așteptat 17 minute însă nu i-a răspuns niciun operator.

Numai că, pentru mulți pasageri, călătoria pe calea ferată este o întoarcere în timp plină de neplăceri.

Tineri: „Mizerie. Nu avem unde încărca telefonul. Igiena, cel puțin ca fată să te duci la baie în trenurile astea e horror. Nici ușile nu se mai închid”.

Au apărut și trenuri moderne, însă prea puține.

Călător: „Să știți că am fost una dintre persoanele norocoase, am avut și aer și condițiile au fost bune.”

Corespondent PRO TV: „Timpul de așteptare este una dintre cele mai mari nemulțumiri ale călătorilor. Pe tabela de sosiri din Gara de Nord apar patru trenuri care au întârzieri. Cea mai mare, de 40 de minute, este înregistrată de trenul care vine de la Pitești.”

După zeci de astfel de mesaje primite de la călători, ministrul interimar al Transporturilor a lansat un formular online, unde oricine poate reclama orice problemă. Chestionarul este disponibil pe pagina oficială a ministerului, timp de două săptămâni. Înainte de această decizie chiar, ministrul a încercat să afle câte nemulțumiri sau fost înregistrate la call-center-ul CFR.

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor: „Plângerile astea sunt constante. Eu vreau să văd concret în trenul interregio, care are un călător urcat în stația X la ora respectivă, în care s-a completat acest formular.... avea problema asta sau nu avea problema asta? S-a făcut mentenanța acestui tren? Când s-a făcut? Trebuia să i se facă mai des?”

Deși formularul include mai multe categorii de probleme, persoana care îl completează poate bifa o singură variantă.

Cu privire la această inițiativă, reprezentanții CFR ne-au transmis că este o modalitate care poate contribui la o imagine mai clară asupra problemelor din sistemul feroviar. Cât despre apelul rămas fără răspuns, compania susține că, atunci când numărul solicitărilor este ridicat, timpul de așteptare poate fi mare.