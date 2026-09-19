Dar nu a indicat niciun articol sau un reportaj concret care să-l fi determinat să ia decizia. În replică, jurnaliștii vorbesc despre un atac la libertatea presei. E de așteptat ca măsura să fie contestată în instanță.

Din senin, Donald Trump a anunțat vineri seară, pe rețeaua sa socială, că nu-i mai primește în Biroul Oval pe jurnaliștii de la CNN, Politico și MS NOW, noul nume al celor de la MSNBC.

Ulterior, când a făcut declarații la Casa Albă, subiectul a monopolizat discuția.

Reporter: Cum vă justificați decizia?

Donald Trump: „Aceste instituții media transmit știri false și te saturi să citești și să vezi la televizor numai minciuni.”

Reporter: De ce ați emis interdicția acum? Aveți un motiv punctual?

Donald Trump: „Nu, niciun motiv anume, doar că s-au acumulat multe în ultimii ani și te saturi de asta.”

Reporter: Domnule președinte, în ce fel este această măsură legală și constituțională, ținând seama de Primul Amendament?

Donald Trump: „Păi, tocmai v-am spus și nu pot decât să mă repet. Și nu cred că o instanță ar trebui să permită, ca să fiu sincer, depinde foarte mult ce judecător pică la caz, dar nu cred că o instanță ar trebui să permită difuzarea de știri false zi după zi.”

„Cred că e ceva în neregulă cu țara care permite oamenilor să scrie intenționat știri negative. N-au decât să le scrie, dar eu nu trebuie să-i primesc în „casa poporului”. Nu-i vreau în biroul meu. Și ar putea urma interdicții și pentru alții.” a mai spus președintele SUA.

Jake Tapper, jurnalist CNN: „Definiția pe care președintele Trump o dă noțiunii de „fake news” este „orice știre care nu-i place lui”. Se poate presupune că problema nu e CNN, ci faptele sunt cele care îl deranjează pe președinte. Fapte precum prețul record al benzinei, ori faptul că alegătorii își fac griji că nu-și mai permit costul vieții în SUA, ori că republicanii încep să se distanțeze de președinte în campania electorală. Președintele a mai spus că interdicția ar putea fi ridicată dacă noi, CNN, MS NOW și Politico, ne băgăm mințile-n cap. Dacă asta înseamnă că trebuie să relatăm despre activitatea administrației numai elogios, atunci nu ăsta e rolul nostru.”

Donald Trump a cerut în repetate rânduri posturilor de televiziune să renunțe la emisiuni de știri sau de divertisment în care el sau membrii administrației sunt ironizați sau criticați. De asemenea, președintele a solicitat public Comisiei Federale pentru Comunicații să retragă licențele unor posturi care îl deranjau.

Marty Baron, fost editor-șef Washington Post: „Cred că demonstrează încă o dată că agresiunea președintelui împotriva presei nu are limite. El nici nu crede în Primul Amendament (privind dreptul la liberă exprimare), el vrea ca presa să-l slujească pe post de stenografă ori ca instrument de propagandă.”

Președintele american are deja un proces pe rol cu agenția de știri Associated Press, căreia i-a blocat accesul în Biroul Oval pentru că a refuzat să folosească numele "Golful Americii" în loc de "Golful Mexicului".

Totodată, Trump a intentat acțiuni în justiție celor de la Wall Street Journal, New York Times și BBC.