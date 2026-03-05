Oamenii spun că unele proceduri sunt neclare sau greu de pus în practică.

Platforma lansată de Guvern le permite cetățenilor, firmelor și chiar funcționarilor publici să raporteze birocrația excesivă sau procedurile complicate din administrație.

Sesizările sunt publice și ar trebui analizate periodic de autorități. Printre cele mai frecvente probleme semnalate se numără cele legate de noile buletine electronice.

Bărbat: „Sunt soțul și proprietarul locuinței. Ar trebui să lucreze problema aceasta ca să nu mai vii cu însoțitor, nici măcar cu împuternicire. Fiind căsătoriți, nici măcar împuternicire.”

Fată: „Oarecum anevoios. Au fost probleme. Eu având buletin provizoriu, trebuie să-mi scot eu pozele; nu se scot direct de aici, deși există camera foto. Trebuie să fie un anumit tip de poze. Am mai venit marți și n-am putut din cauza pozelor.”

La Evidența Populației, programul informatic prin care se eliberează buletinele cedează uneori.

Fată: „Destul de greu. Am dat patru mailuri, mi s-a răspuns în cele din urmă, iar online te pune să aștepți.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Alți români reclamă pe platforma „Fără hârtie” că, dacă își schimbă adresa, nu o pot actualiza pe cipul documentului și sunt nevoiți să își facă un buletin nou, pe care trebuie să îl și plătească. Iar alții reclamă faptul că instituțiile nu au încă echipamentele necesare pentru a citi datele stocate pe cip, ceea ce face ca informațiile privind domiciliul să fie verificate tot prin documente pe hârtie, pe care sunt nevoiți să le ridice de la ghișee.”

Reprezentanții MAI admit că sistemul de eliberare a buletinelor nu este încă perfect, dar lucrează pentru a-l face pe deplin funcțional.

Cătălin Giulescu, directorul general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor: „Noi putem să rescriem acea partiție, dar asta înseamnă că cetățeanul trebuie să renunțe la utilizarea acelei cărți de identitate pentru o perioadă care ajunge la 45 de zile. Acesta este termenul în care noi putem să rescriem acea informație.Pentru o carte generată de la zero, timpul de așteptare, pentru că intră în acel flux automatizat, este de cinci zile.”

Până acum, autoritățile au emis peste 1,4 milioane de buletine electronice noi.