Este vorba despre o companie cu sediul în Satu Mare amendată în trecut cu peste un milion de lei.

Oficialii spun că firma păcălea clienții să îşi schimbe furnizorul. Compania avea peste 20 de mii de abonaţi în toată țara.

Mulți dintre cei care au depus reclamații împotriva furnizorului GRENERG spun că s-au trezit cu facturi fără să știe când au devenit clienții acestei societăţi.

Așa a pățit și o rudă apropiată a lui Alex Costea, care a și creat un grup pe Facebook pentru toți cei păgubiți.

Acum trei ani, persoana respectivă - care este în vârstă - a fost abordată să semneze, chipurile, pentru montarea unor panouri solare.

Alex Costea, ruda unui păgubit: ”A considerat că nu e nimic în neregulă ca la ei în sat să se monteze panouri solare și a semnat un tabel. Era la muncă în curte, a semnat, a plecat. Am făcut de acolo legătura și mi-am dat seama că în felul ăsta a ajuns client. Am sunat în call-center la ei, mi-au spus cu o nonșalanță pe care au preluat-o apoi toate autoritățile pe care le-am sesizat, că a fost o eroare de sistem, că asta e situația”.

Controalele amănunțite ale autorității de reglementare au început în urmă cu un an, și de atunci compania a fost amendată de mai multe ori, cu peste un milion de lei în total. Au fost nereguli inclusiv de facturare.

Alex Costea, ruda unui păgubit: ”Dacă ai semna un contract real, ai ști ce ai de plătit, dar nu știi ce ai semnat, nu ai un document, un contract pe care furnizorul să ți-l pună la dispoziție. Oamenii primesc facturi. Cei mai mulți vorbeau de 5 lei pe kwh”.

Cu alte cuvinte, au fost prețuri și de 4 ori peste tarifele furnizorilor mari din piață.

Potrivit ANRE, toate amenzile au fost contestate în instanţă de furnizor.

George Niculescu, Președinte ANRE: ”Lucrurile nu s-au îndreptat, ca atare, după ce am sancționat de mai multe ori acest operator economic, acțiunea a fost graduală, am decis în comitelul de reglementare în unanimitate retragerea licenței”.

Compania nu a trimis până la această oră un punct de vedere, la solicitarea Ştirilor Pro TV.

Retragerea licenței intră în vigoare de pe 19 iunie, iar cei peste 22.000 de clienți vor fi redistribuiți automat către alți furnizori - conform procedurilor în vigoare - pentru a nu rămână fără electricitate. Bineînțeles, cei nemulțumiți de noile tarife se pot transfera oricând la alt furnizor, este dreptul oricărui consumator. Prețurile pot fi comparate pe site-ul ANRE.