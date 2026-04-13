Polițiștii de la Rutieră au deviat o parte dintre mașini pe rute ocolitoare, dar și așa s-a circulat foarte greu.

Valorile de trafic au fost atât de mari la orele amiezii, încât Autostrada București-Pitești părea că s-a blocat complet. Zeci de minute, spun unii șoferi, au stat pe loc.

Unii au ocolit pe ruta Topoloveni -Găești-Titu, alții pe la Petrești-Crevedia-Bolintin- Ciorogârla. Dar mulți au preferat să rămână în coloană, cine știe, poate și din cauza prețului combustibilului - un ocol i-ar fi costat mai mult.

Mii de polițiști au fost în trafic în aceste zile și au încercat să fluidizeze circulația, însă la un flux atât de mare de mașini nu prea au avut ce să facă.

Din păcate, polițiștii au numărat începând de joi până duminică peste 20 de accidente rutiere grave în care și-au pierdut viața 6 persoane și alte 20 au fost rănite grav. Peste 500 de șoferi s-au ales cu dosare penale, cei mai mulți pentru consum de alcool, iar alți 1.900 au rămas fară permisul de conducere - în general pentru viteză.

Polițiștii au supravegheat traficul și cu un elicopter BlackHawk. Cei care nu au ținut cont de limita de viteză și s-au grăbit au avut de-a face cu echipajele de la Rutieră.

Într-un alt punct fierbine din trafic, pe Valea Prahovei, mașinile au șerpuit întreaga zi în ritm de melc. S-a circulat în coloană, pentru că turiștii care tocmai și-au încheiat vacanța de Paște s-au întâlnit cu cei veniți doar pentru o zi la munte.

Jumătate din pensiunile montane au rămas goale în Paștele din acest an

Cu bagajele făcute, mulți au pornit luni spre casă, după o vacanță în Poiana Brașov, în care au acordat mai multă atenție bugetului.

Bărbat: ”Undeva la 4.000-5.000 de lei. Variază de la an la an, mai ales cu izbucnirile astea de creștere”.

Bărbat: ”Bugetul undeva la 3.000 lei pentru 2 persoane”.

Cuplu: ”Undeva la 4.000-5.000 de lei, cam aici am cheltuit 5 persoane, suntem 2 adulți și 3 copii”.

Sorin Stănescu, manager recepție: ”În ceea ce privește cheltuielile clienților comparativ cu anul trecut, aș putea spune că a fost o ușoară scădere. Cheltuielile au fost sub control aș putea spune față de anul trecut. Oferte last minute am avut de 10% discount, ne-au adus clienți pe ultima sută de metri”.

Corespondent ProTV: ”Cei care și-au petrecut vacanța de Paște în Poiana Brașov au scos din buzunar între 2.500 și 5.000 de lei pentru un sejur de 3 nopți, pentru două persoane, sumă care a inclus cazarea și mesele festive. Gradul de ocupare nu a trecut de 60% anul acesta, potrivit hotelierilor. Și pensiunile s-au umplut doar pe jumătate”.