Bucureștiul și Timișoara au pierdut locul în topul celor mai bune orașe pentru studenți. De ce e apreciat Cluj-Napoca

Stiri Sociale
26-08-2025 | 08:06
România mai are un singur oraș recomandat în topul celor mai bune centre universitare pentru tinerii din întreaga lume.

autor
Alexia Enescu,  Doina Plăcintă

Deși se află pe ultimele locuri, Cluj-Napoca este apreciat pentru accesibilitate, comunitatea de studenți internaționali în creștere și pentru viața socială efervescentă. Bucureștiul și Timișoara s-au aflat în acest clasament, dar nu au mai fost votate.

Seul, Tokyo și Londra ocupă primele poziții în clasamentul anual al „Celor mai bune orașe pentru studenți în 2026”, realizat de site-ul TopUniversities.com. Acesta ghidează studenții din toată lumea unde să-și urmeze studiile, pe baza unor criterii precum oportunitățile profesionale, punctele de atracție și costul vieții. Alte orașe atrag prin viața socială bogată și prestigiul universităților pe plan mondial. Ioana se află de jumătate de an la un schimb de experiență la una dintre cele mai prestigioase universități din Seul.

Ioana Filipenko, studentă în Coreea: „Aici lumea se concentrează mai mult pe practică decât pe teorie.”

Avantajele și dezavantajele Clujului

Cluj-Napoca este singurul oraș din România care a rămas în top, chiar dacă la coada clasamentului. Cel mai bine stă la capitolul accesibilitate, cel puțin pentru străini.

Ioan Hosu, sociolog: „Cred că este important să păstrezi accesibilitatea pentru cât mai mulți dintre ei.”

Tineri: „Este un oraș destul de modern și foarte prietenos.” (...)

„Ca dezavantaje cred că prețurile ridicate, în special la chirii.”

Reprezentanții universităților confirmă că de la an la an interesul studenților străini pentru programele de studiu din Cluj este în creștere. La Universitatea Tehnică, de pildă, anual se înscriu peste 500 de studenți din țări precum Franța, Polonia, Spania, Italia sau Cehia, dar și peste 400 de studenți în programul Erasmus.

Oana Cifu, purtător de cuvânt Universitatea tehnică din Cluj-Napoca: „Preferă să vină la Cluj pentru că li se pare un oraș al oportunităților, un oraș accesibil, le face plăcere să îmbrățișeze viața studențească din Cluj.”

Topul cuprinde în total 150 de orașe din toată lumea. Anii trecuți, în clasamentul internațional au mai fost Bucureștiul și Timișoara, însă au pierdut locul în top.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 26-08-2025 07:59

