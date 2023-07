Bucureștiul a trecut de un milion de locuințe. Noul plan urbanistic prevede construirea unui port și a unui nou aeroport

El a mai anunţat că noul Plan Urbanistic General (PUG) al Capitalei va fi pus în dezbatere publică până la finalul anului, pentru a fi aplicat din 2024, şi va include proiectul unui port care să facă legătura cu Dunărea, precum şi un nou aeroport, potrivit News.

Viceprimarul Horia Tomescu a arătat că deşi se ”vântură” în multe medii afirmaţia că ”Bucureştiul este blocat” şi deşi există o nemulţumire din partea unei părţi a investitorilor imobiliari, cifrele oficiale indică un boom al construcţiilor în Capitală.

”În 2019 Bucureştiul avea 875.000 de locuinţe. În 2022 Bucureştiul are 1.050.000 de locuinţe recepţionate, locuinţe deja finalizate. Asta înseamnă că, în 3 ani de zile, locuinţele în Bucureşti au crescut cu 175.000. Este cel mai mare boom imobiliar, boom de construcţii din acest oraş, din întreaga sa existenţă”, a afirmat Horia Tomescu.

Acesta a arătat însă că din punct de vedere al calităţii acestor dezvoltări imobiliare, probabil că în timp vor fi necesare intervenţii din partea autorităţilor publice pentru a modifica infrastructura care nu a fost proiectată şi dezvoltată în mod corespunzător.

”Culegem roadele otrăvite ale acestei dezvoltări urbane haotice”

”Am avut o dezvoltare urbană haotică, în special în zona de locuire, în Bucureşti, în ultimii 15 ani şi acum culegem roadele, să spunem roadele otrăvite ale acestei dezvoltări”, a mai spus viceprimarul, care a dat ca exemple imobile construite fără a respecta regimul de înălţime al zonei sau complexe imobiliare fără facilităţi de locuire şi utilităţi necesare.

Horia Tomescu a amintit Planul Urbanistic General (PUG), care va sta la baza dezvoltării viitoare a Capitalei, contractat în 2012 împreună cu Universitatea de Arhitectură Ion Mincu şi un consorţiu internaţional, dar blocat un an mai târziu, a fost reluat în acest an şi, cel mai probabil, va fi pus în dezbatere publică la finalul acestui an.

”În momentul de faţă, începând cu anul acesta, s-au semnat acte adiţionale şi acest plan general este deblocat. La finalul acestui an îl vom avea deja şi în consultare publică, iar apoi va urma un circuit foarte vast de avizare pe la foarte multe ministere şi sperăm ca spre finalul lui 2024 el să devină realitate, instrument de lucru concret”, a anunţat viceprimarul Horia Tomescu.

Port la Dunăre în sudul Bucureștiului și un nou aeroport

Potrivit acestuia în PUG se vor regăsi proiecte mai vechi propuse pentru Capitală, precum un port care să lege metropola de Dunăre, precum şi un nou aeroport în sudul Bucureştiului.

”Sunt idei care pornesc din urmă cu 40, 50 de ani pentru municipiul Bucureşti şi pentru metropola Bucureşti, dar şi pentru oraşele şi localităţile din jurul graniţelor Bucureştiului graniţele administrative, aşa cum sunt desenate ele în vechea lege, la împărţirea administrativ-teritorială.

Bineînţeles că din acest Plan Urbanistic General nu poate să lipsească portul din sudul Bucureştiului, care să lege Bucureştiul de Dunăre, nu lipseşte un aeroport în sudul Bucureştiului, un proiect iarăşi care vine din urmă cu zeci de ani”, a arătat viceprimarul Capitalei.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 11-07-2023 15:51