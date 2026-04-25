După o săptămână de muncă, oamenii au lăsat grijile deoparte și s-au adunat în parcarea unui centru comercial, unde „s-au antrenat” pentru petrecerile care vor da startul verii. Evident, nu le-a lipsit muzica, și peste tot a fost loc de dans.

„Întâmplător am nimerit aici, festivalurile sunt binevenite oriunde”.

În zona cu mâncare, i-a ademenit mirosul de friptură la grătar. Weekend-ul acesta, bucureștenii sunt invitați la un 1 Mai în avans, cu tot felul de bunătăți: de la cârnați și mititei, pâna la zemoasele coaste de miel, pregătite pe grătarul încins.

Au fost și alte bunătăți, pentru toate gusturile și... buzunarele.

Nicolae Ciobanu, comerciant produse tradiționale: ”Un bulz ciobănesc adevărat, mămăligă cu brânză, vișli de oaie, cârnați de porc, ciolan, coaste”.

”Mi se pare minunată atmosfera”

Comerciante: ”Avem și scoici și creveți, avem multe delicatese, carnea la garniță și pastrama de berbecuț, astea sunt pe primul loc”.

Femeie: ”Mi se pare minunată atmosfera. E printre puținele rânduri în care în Pantelimon avem parte de festivaluri, ne place foarte mult. Am mâncat creveți, pastramă, am băut bere”.

Nu putea lipsi nici desertul.

Cuplu: ”Eram în trecere și ne-am oprit să luăm ceva. Frumos, bine că e mâncare. Atât ne place, mâncarea”.

Distracția continuă până duminică, la târgul din Sectorul 2 al Capitalei, iar intrarea este liberă.