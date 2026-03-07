Mulți petrecăreți și-au adus aminte de tinerețe, însă au gustat atmosfera retro și adolescenții care au venit să afle cum se distrau părinții lor.

Ritmurile pop și dance din anii 90 și 2000 au adus o mare de nostalgici la festival. Mulți și-au adus aminte de prima tinerețe.

Femeie: „Nu ne-am mai distrat de mult așa. De anii de liceu în principiu”.

Bărbat: „Copilărie pură. Îmi aduce aminte de vremurile de demult. E prima dată când vin, am vrut să experimentăm ce înseamnă și festivalul ăsta și e foarte tare”.

Băiat: „Ne dăm seama că anii ne ajung din urmă, îmbătrânim ce-i drept și vrem să profităm cât mai mult de momentele astea. Sunt unii pe aici la 20 și un pic de ani care habar n-au de melodiile astea, dar pe mine mă atinge”.

Au fost și mulți tineri, care au intrat în ritm imediat.

Fată: „Noi ne-am născut în 2006, dar le știm de la părinții noștri. Am vrut să venim de foarte mult timp și acum am reușit pentru prima dată”.

Aproape 10.000 de bilete s-au vândut la festivalul care ține două nopți la rând. Pentru cei care vor să se distreze tot weekend-ul, intrarea costă 389 de lei.