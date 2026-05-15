"E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu pare probabilă. Majoritatea parlamentară - e o ipoteză, evident. (...) E o ipoteză", a afirmat Nicuşor Dan într-o conferinţă de presă.

El a fost întrebat şi despre renominalizarea lui Ilie Bolojan la conducerea Executivului: "Nu o să dau răspunsuri particulare, ci o să dau doar răspunsuri generale şi un răspuns general este că nu aş vrea să numesc un Guvern care să nască o altă criză".

"Haideţi să ascultăm toate partidele, cu condiţionările fiecăruia dintre ele, şi, repet, întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre ele este care să fie majoritatea, indiferent de componenţa Guvernului, corespondenţă totală cu susţinerea parlamentară, minoritar, tehnocrat, care este majoritatea parlamentară care susţine acest Guvern? Şi e o întrebare, la momentul ăsta, destul de dificilă, dar e responsabilitatea fiecăruia dintre partide să răspundă la ea, pentru că avem toţi o responsabilitate de a guverna ţara asta şi faţă de această responsabilitate, trebuie ca fiecare să se exprime. Aşa, răspunsuri de tip 'îmi doresc ca' trebuie să ţină cont de realitatea parlamentară", a adăugat preşedintele.

Sunt multe variante şi scenarii, a precizat el, pentru formarea Guvernului.

"Pentru fiecare dintre ele, întrebarea fundamentală este: există majoritate parlamentară care susţine? Pentru că dacă nu există o majoritate parlamentară care susţine un nou Guvern, vom avea foarte, foarte repede o tensiune între Guvern şi Parlament. Întrebarea fundamentală este: care este majoritatea parlamentară care susţine Guvernul?", a subliniat Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan va avea, luni, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele parlamentare privind formarea unui nou Guvern.