Preşedintele Nicuşor Dan a invitat comunitatea academică, într-un mesaj video transmis cu prilejul aniversării a 35 de ani de la înfiinţarea Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, să lupte pentru "o lume a cunoaşterii ştiinţifice", în contextul în care se observă "un asalt al dezinformării", în care "societatea şi-a pierdut, cumva, reperele".

Preşedintele Nicuşor Dan le-a transmis participanţilor la ceremonia organizată, vineri, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia de Universitatea "1 Decembrie 1918", sub deviza "35 de ani în inima Cetăţii", că este onorat să fie, "chiar dacă virtual", la acest moment aniversar.

Potrivit şefului statului, Universitatea din Alba Iulia reuşeşte să ţină în echilibru tradiţia şi modernitatea.

"Tradiţia, pentru că Alba Iulia este un oraş cu mare tradiţie, un oraş foarte important al României, pe de altă parte, universitatea dumneavoastră, o universitate tânără, reuşeşte să ţină pasul cu timpurile, înţelege relaţia între educaţie şi economie, are programe dedicate, are programe dedicate pentru învăţământ dual, înţelege importanţa parteneriatelor internaţionale şi ştie să facă asta. Pentru toate astea vă felicit şi vreau să vă invit pe toţi, întreaga comunitate academică, să luptăm pentru adevăr, să luptăm pentru o lume a cunoaşterii, pentru o lume a cunoaşterii ştiinţifice, pentru că, din păcate, trăim într-o perioadă în care vedem că nu mai avem, societatea şi-a pierdut, cumva, reperele, vedem un asalt al dezinformării şi faţă de asta, faţă de aceste agresiuni faţă de civilizaţia noastră, trebuie cu toţii să fim gata să luptăm", a spus preşedintele României.

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a marcat vineri împlinirea a 35 de ani de activitate. Instituţia de învăţământ superior a fost înfiinţată în 1991, când avea o singură facultate, cea de Ştiinţe Umaniste, cu specializările Istorie şi Teologie Ortodoxă, şi un Colegiu Tehnic şi Economic.