Eurovision 2026. Avantaj uriaș pentru Alexandra Căpitănescu în finală. Când cântă România și cum poate fi votată

România este în marea finală Eurovision Song Contest 2026. Alexandra Căpitănescu s-a calificat în cursul nopții de joi spre vineri, după o prestație pe scena Wiener Stadthalle din Viena care a atras reacții puternice din partea publicului.

Acum, întrebarea pe care și-o pun telespectatorii români este: când intră Alexandra Căpitănescu în finală și cum poate fi votată? Iată tot ce trebuie să știi. Pe ce loc intră România în finala Eurovision 2026 Organizatorii Eurovision Song Contest 2026 au anunțat ordinea oficială de intrare în marea finală, iar România va cânta în a doua parte a spectacolului. Alexandra Căpitănescu, care s-a calificat cu piesa „Choke Me", va urca pe scenă cu numărul 24, fiind penultima concurentă a serii. România va urca pe scenă de pe poziția 24, din 25, urmată doar de Austria, țara gazdă a ediției din acest an și câștigătoarea ediției precedente. Această plasare îi oferă Alexandrei Căpitănescu un avantaj de vizibilitate, melodia fiind interpretată chiar înainte de marea încheiere susținută de Austria. Ordinea de intrare în finala Eurovision este stabilită de producătorii concursului prin tragere la sorți, ținând cont și de necesitățile tehnice ale show-ului și de ritmul spectacolului. O poziție spre finalul show-ului este considerată de specialiștii Eurovision una dintre cele mai valoroase: publicul și juriile sunt în pragul votului, atenția este maximă, iar impactul vizual și emoțional al momentului rămâne proaspăt în memorie.

Când are loc finala Eurovision 2026 și unde poate fi urmărită Marea finală Eurovision Song Contest 2026 are loc sâmbătă, 16 mai, la Wiener Stadthalle din Viena. Finala Eurovision 2026 va putea fi urmărită în direct la Televiziunea Română începând cu ora 22:00. Transmisiunea este disponibilă pe TVR 1, precum și online, gratuit, pe canalul oficial Eurovision Song Contest de pe YouTube. Spectacolul va fi deschis de Danemarca, iar prestația Alexandrei Căpitănescu este de așteptat în jurul orei 01:00, în funcție de durata fiecărui moment scenic, a intervalelor de prezentare și a pauzelor tehnice ale show-ului. Telespectatorii care vor să urmărească integral finala trebuie să se pregătească pentru o seară lungă. Cum a reacționat Alexandra Căpitănescu după calificare Primele declarații ale Alexandrei Căpitănescu după calificare au surprins prin intensitate: „A fost electric, ca un tsunami! M-am simțit ca o fantomă, parcă nu era real". Membrii întregii delegații a României la Viena, inclusiv Alexandra Căpitănescu, au izbucnit de bucurie în momentul în care au aflat că țara noastră s-a calificat în marea finală. Momentul a fost de intensitate maximă, mai ales că mai erau doar câteva locuri disponibile pentru finala de sâmbătă atunci când a venit anunțul.

Cum a fost primită prestația din semifinală Cu o punere în scenă întunecată, aproape cinematografică, și o interpretare vocală foarte sigură, Alexandra Căpitănescu a reușit să transforme „Choke Me" într-unul dintre momentele despre care s-a vorbit cel mai mult online imediat după show. Pe rețelele sociale și în comunitățile dedicate Eurovision, reacțiile au fost neașteptat de puternice pentru o piesă atât de polarizantă. Contul oficial de Facebook al Eurovision a publicat videoul cu interpretarea româncei, descriind-o drept „o prestație electrizantă". Alături de Alexandra Căpitănescu pe scenă s-au aflat colegii ei de trupă Bogdan Stoican, Luca Șofron, Matei Cohal și Thomas Cîrcotă. Cine mai intră în finala Eurovision 2026 Cele zece țări calificate din semifinala a doua sunt: Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, România, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia. Acestea li se alătură celor zece calificate din prima semifinală — Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Republica Moldova, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia — precum și celor cinci cu calificare directă: Germania, Franța, Italia, Regatul Unit și Austria, țara gazdă.

Cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu în finală Regulamentul Eurovision Song Contest interzice votul pentru reprezentantul propriei țări. Prin urmare, telespectatorii aflați pe teritoriul României nu pot acorda voturi Alexandrei Căpitănescu, indiferent de canalul de vot utilizat. Românii din diaspora aflați în una dintre cele 25 de țări participante la finală pot vota prin SMS, apel telefonic sau prin aplicația oficială Eurovision, urmând instrucțiunile afișate pe ecran în timpul transmisiunii live. Fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau împărțite între mai mulți participanți. Românii aflați în țări care nu participă la Eurovision 2026 au la dispoziție opțiunea „Rest of the World", accesibilă pe platforma oficială de vot ESC Vote (www.esc.vote). Votul online este disponibil înainte și în timpul emisiunii, cu ferestre de vot anunțate în prealabil de organizatori. Publicul din România poate vota, în schimb, pentru oricare alt concurent din finală, prin SMS la numărul afișat în timpul transmisiunii sau pe platforma online oficială.

