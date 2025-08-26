Program ecologic al Patriarhiei Române, pentru creșterea responsabilității față de mediu. A ieșit Ghidul parohial ecologic

Stiri Diverse
26-08-2025 | 14:33
patriarhia romana
Shutterstock

Patriarhia Română s-a implicat în ecologie, prin intermediul unui program derulat în parohiile bucureștene și din Basarabia.

autor
Mihai Niculescu

Patriarhia Română a desfășurat, prin intermediul Federației Filantropia și al Misiunii Sociale „Diaconia”, un proiect important intitulat „Eco-inițiative în parohiile Bisericii Ortodoxe Române din România și Republica Moldova”, se arată într-un comunicat.

Acest proiect a urmărit inițierea unei educații ecologice și identificarea soluțiilor pentru creșterea responsabilității față de mediu în mai multe parohii din Arhiepiscopia Bucureștilor și din Mitropolia Basarabiei. De asemenea, a fost elaborat un Ghid parohial ecologic destinat educării și încurajării unui comportament responsabil față de natură, văzută ca fiind Creația lui Dumnezeu, arată sursa citată.

Reprezentanții patriarhiei vorbesc despre criza ecologică actuală, care „constituie una dintre cele mai grave probleme și realități ale lumii contemporane, iar efectele acesteia se manifestă atât prin afectarea existenței speciilor de plante și animale, cât și prin amenințarea existenței umane. În prezent, consecințele serioase ale poluării mediului, ale utilizării excesive și iresponsabile a noilor descoperiri tehnologice, precum și ale schimbărilor climatice, au devenit realități imposibil de ignorat, care necesită soluții eficiente și urgente. Dezastrele naturale din ce în ce mai frecvente – inundații, cutremure, secete prelungite – reprezintă repercusiuni directe ale acțiunilor lipsite de moderație și discernământ ale omului modern asupra ecosistemelor”.

Lăcomia e cauza

La baza crizei ecologice stă exploatarea resurselor fără discernământ și lăcomia, arată Patriarhia: „Criza ecologică este o manifestare extremă a gândirii secularizate, orientate exclusiv către profit material și progres tehnologic lipsit de orice criteriu spiritual. Drept urmare, aceasta poate afecta pe termen lung atât existența generațiilor viitoare, cât și respectul acestora față de darul sacru al vieții și față de responsabilitatea omului în raport cu lumea creată de Dumnezeu”. (...)

Citește și
educatie mediu
Viitorul an școlar le va aduce elevilor o nouă materie despre ecologie și protecția mediului

„Așadar, omul nu este chemat să instaureze o dominație egoistă asupra naturii, nici să o exploateze în mod abuziv pentru satisfacerea propriilor interese și patimi, ci să o folosească în mod responsabil, aducând astfel un act de recunoștință Sfintei Treimi, Care a creat întregul univers și l-a așezat pe om în centrul acestuia”.

Soluția, în viziunea Patriarhiei, este utilizarea cu măsură a resurselor și grija față de mediu: „Conservarea mediului înconjurător și utilizarea chibzuită a resurselor naturale pot inversa actuala situație, caracterizată de poluare excesivă, schimbări climatice și încălzire globală, de dispariția alarmantă a numeroase specii de plante și animale, dar și de înmulțirea bolilor care afectează sănătatea umană. În aceste condiții tot mai grave, îndemnul Patriarhiei Române rămâne ferm: asumarea responsabilității morale, înnoirea vieții personale și eliminarea atitudinilor dominate de egoism și lăcomie – factori care, pe termen lung, afectează profund întreaga creație oferită de Dumnezeu în dar ființei umane.”

Sursa: Pro TV

Etichete: Patriarhia Română, program, ecologie,

Dată publicare: 26-08-2025 14:33

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
Citește și...
Ce pică la BAC la Biologie în 2025. Subiecte, programa și modele pentru Bacalaureat - Anatomie și Biologie vegetală
Bacalaureat 2025
Ce pică la BAC la Biologie în 2025. Subiecte, programa și modele pentru Bacalaureat - Anatomie și Biologie vegetală

Examenul de Bacalaureat 2025 aduce în prim-plan, pentru elevii care optează pentru disciplina Biologie, două direcții de studiu distincte: Biologie vegetală și animală (B1) și Anatomie, fiziologie umană, genetică și ecologie umană (B2).

Viitorul an școlar le va aduce elevilor o nouă materie despre ecologie și protecția mediului
Stiri Educatie
Viitorul an școlar le va aduce elevilor o nouă materie despre ecologie și protecția mediului

Senatorii au adoptat o lege prin care se introduc în programa școlară noțiuni obligatorii de ecologie și protecția mediului.

Izoleta inventată de militarii români, finalizată în timp record. Orban: Capacitatea de producţie va creşte
Stiri actuale
Izoleta inventată de militarii români, finalizată în timp record. Orban: Capacitatea de producţie va creşte

Cercetătorii din Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie au prezentat un sistem de evacuare a personalului contaminat cu agenţi biologici - BIOEVAC (tip izoletă), vineri, în prezența premierului Ludovic Orban.

Țara unde există hoteluri bio, eco dușuri, iar vacilor li se face zilnic masaj
Inspectorul PRO
Țara unde există hoteluri bio, eco dușuri, iar vacilor li se face zilnic masaj

V-ați gândit vreodată, cum ar fi dacă tot ce vă înconjoară, ar fi ecologic?

CE a prezentat planul pentru Pactul ecologic european. Investițiile vor fi de 1.000 de miliarde de euro
Stiri externe
CE a prezentat planul pentru Pactul ecologic european. Investițiile vor fi de 1.000 de miliarde de euro

Comisia Europeană a prezentat marţi planul de investiţii pentru Planul ecologic european, care va mobiliza investiţii publice şi va contribui la deblocarea de fonduri private prin intermediul unor instrumente financiare ale Uniunii Europene.

Recomandări
Procurorii blochează dosarele pe termen nedeterminat. Protest față de reforma pensiilor speciale
Stiri actuale
Procurorii blochează dosarele pe termen nedeterminat. Protest față de reforma pensiilor speciale

Procurorii vor bloca majoritatea dosarelor în lucru, ca formă de protest față de proiectul de lege a modificării pensiilor de serviciu. Parchetul Tribunalului București a anunțat primul suspendarea activității, cu excepția cauzelor penale urgente.

Fake news: Nu, vicepreședintele SUA JD Vance nu a spus că
Stiri actuale
Fake news: Nu, vicepreședintele SUA JD Vance nu a spus că "România este o colonie franceză”

O postare pe rețelele sociale publicată de europarlamentara ”de extremă dreapta” Diana Șoșoacă sugerează că vicepreședintele SUA, JD Vance, ar fi îndemnat românii să „se elibereze de dominația franceză printr-o revoluție”, anunță Euronews.

Răsturnare de situație. Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri, scoasă pe furiș
Stiri Politice
Răsturnare de situație. Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri, scoasă pe furiș

Prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuţiilor din coaliţie, au precizat surse politice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 August 2025

47:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 August 2025

01:31:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59