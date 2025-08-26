Patriarhia Română, despre preoții care dansau la bară: ”Pot genera sminteală în rândul credincioșilor”. Apelul Bisericii

Patriarhia Română face un apel către toate eparhiile să respecte cu stricteţe disciplina canonică în situaţiile în care clericii comit abateri grave de la conduita morală şi viaţa eclezială.

"În situaţiile în care există probe concrete de abateri grave, sancţiunile prevăzute de Sfintele Canoane, de dispoziţiile statutare şi regulamentare în vigoare trebuie aplicate cu celeritate", subliniază Patriarhia Română.

Reacția Patriarhiei Române vine după ce Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat oprirea de la slujire, revocarea din funcții și trimiterea la judecata Consistoriului Monahal a celor doi preoți monahi filmați când dansau în club la bară și fumau.

Conform sursei citate, birourile de presă ale eparhiilor au responsabilitatea de a informa publicul în mod transparent şi la timp cu privire la cercetările întreprinse şi măsurile luate în astfel de cazuri, care "pot genera tulburare şi sminteală în rândul credincioşilor".

”Vai omului aceluia prin care vine sminteala”

"Potrivit cuvintelor Domnului Iisus Hristos: 'Smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala' (Matei 18, 7), dezaprobăm abaterile de la disciplina bisericească, dar şi atitudinea celor care, din dorinţă de răzbunare şi nu din spirit de îndreptare, lansează atacuri coordonate împotriva Bisericii Ortodoxe Române, încercând să defăimeze lucrarea ei în societate", se mai afirmă în comunicatul transmis de Patriarhia Română.

Precizarea Patriarhiei Române se referă la faptul că imaginile compromițătoare cu cei doi preoți au fost distribuite de un alt preot, din Bihor, caterisit după o lungă serie de nereguli și ilegalități comise.

Printre altele, preotul delator și regizor de filme este un susținător al Rusiei și a participat chiar la slujbe la Moscova, alături de patriarhul Kirilll, cel care binecuvântează războiul dus de Vladimir Putin în Ucraina - potrivit unei informări oficiale a bisericii.

De altfel, fostul preot, despre care Episcopia Oradiei spune că este legionar, extremist și în slujba mafiei rusești, s-a și întâlnit cu Putin.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













