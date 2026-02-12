Biserica Ortodoxă Română a fost recunoscută oficial în Italia. ”Reafirmarea unei relații speciale”

Surse: Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024
Surse: Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Biserica Ortodoxă Română a fost recunoscută oficial de către statul italian, statut care îi conferă astfel toate drepturile cuvenite cultelor, inclusiv finanțare. 

autor
Cristian Anton,  Constantin Toma

Deputații italieni au aprobat joi în unanimitate recunoașterea oficială de către statul italian a Bisericii Ortodoxe Române, statut ce conferă bisericii de care aparține cea mai mare comunitate străină din peninsulă toate drepturile cuvenite cultelor recunoscute de stat.

Printre alte beneficii căpătate, astfel, oficial, se află finanțare de la statul italian, precum și dreptul acordat acum proeților ortodocși români de a se angaja ca orice preot italian catolic. 

Astăzi, 12 februarie 2025, în Aula Camerei Deputaților a Parlamentului Italiei, a fost aprobat, prin vot unanim, Acordul dintre Statul italian și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, moment de profundă semnificație instituțională și simbolică, care consfințește aplicarea principiilor constituționale privind libertatea și pluralismul religios”, se arată într-o postare a Ambasadei României la Roma.

Ambasadorul României în Republica Italiană, Gabriela Dancău, a fost prezentă la dezbaterile și la votul final din Camera Deputaților.

Adoptarea acestui Acord reprezintă nu doar încheierea unui parcurs legislativ complex, ci și expresia unei maturități democratice care recunoaște contribuția substanțială a comunității ortodoxe române la viața socială, culturală și spirituală a Italiei contemporane. Este, totodată, o reafirmare a relației speciale dintre România și Italia, întemeiată pe încredere, valori comune și responsabilitate împărtășită pentru viitorul european pe care îl construim împreună”, a declarat ambasadorul României, Gabriela Dancău.

Românii reprezintă cea mai mare comunitate de străini din Italia

Parafarea Acordului dintre Episcopia Ortodoxă Română a Italiei și Guvernul italian a avut loc în marja Ședinței Comune a Guvernelor României și Italiei organizată în februarie 2024, iar pe tot parcursul anului trecut ambasadorul României a susținut, în strânsă coordonare cu Preasfinția sa Episcopul Siluan, un dialog constant cu instituțiile italiene pentru parcurgerea etapelor parlamentare necesare validării documentului, arată reprezentanța diplomatică a României în Italia.

Proiectul de lege urmează să fie supus votului Senatului Republicii Italiene, etapă care va permite finalizarea procedurii legislative și intrarea în vigoare a noului cadru juridic.

Adoptarea Acordului de către Camera Deputaților reprezintă un pas esențial pentru consolidarea statutului juridic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și pentru recunoașterea contribuției semnificative a comunității românești – cea mai numeroasă comunitate străină din Italia – la societatea italiană, se încheie postarea Ambasadei României la Roma.

