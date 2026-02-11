O înghețată savurată după o zi plină de vizite sau în timpul unei plimbări romantice de seară pare unul dintre micile răsfățuri care definesc o vacanță reușită. Însă, într-unul dintre cele mai populare orașe turistice din Italia, acest gest aparent banal te poate costa scump: până la 500 de euro amendă, dacă încalci o regulă prea puțin cunoscută, scrie Express.

Florența, unul dintre cele trei mari orașe ale Italiei, atrage anual peste 15 milioane de turiști, fascinați de cultura, arhitectura și arta sa – toate reunite în orașul supranumit „leagănul Renașterii”.

Orașul cucerește vizitatorii și prin gastronomia toscană renumită: fripturi suculente de vită Chianina, paste ragù cu mistreț și trufe locale sunt doar câteva dintre delicii. Mai mult, Florența este considerată locul de naștere al gelato-ului, iar o vizită aici pare incompletă fără degustarea celebrelor arome. Totuși, această plăcere ar putea veni cu un preț neașteptat.

În anumite zone ale orașului, consumul de alimente pe stradă – inclusiv o simplă pauză pentru gelato – este strict interzis în orele de vârf. Deși regula a fost introdusă încă din 2018, mulți turiști nu știu de existența ei, riscând amenzi de până la 500 de euro.

Măsura a fost adoptată pentru a combate supraaglomerarea din centrul istoric protejat de UNESCO, unde vizitatorii obișnuiau să se adune în fața magazinelor și restaurantelor. Interdicția vizează mai multe străzi și piețe din zona centrală, printre care Via de’ Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano și Via della Ninna.

La momentul introducerii legii, primarul Dario Nardella sublinia că nu este vorba despre o sancțiune menită să pedepsească, ci despre o măsură de descurajare. „Dacă turiștii se comportă în Florența așa cum ar face-o acasă, vor fi întotdeauna bineveniți, mai ales dacă vor să încerce specialitățile noastre gastronomice”, declara acesta.

Orele în care nu poți mânca pe stradă

Regula nu se aplică permanent, ci doar în intervalele 12:00–15:00 și 18:00–22:00, în cele mai aglomerate momente ale zilei. În rest, vizitatorii pot savura liniștiți o gustare sau un gelato în alte zone ale orașului, fără a rata experiența culinară care face parte din farmecul Florenței.

Problemele legate de aglomerație nu se opresc aici. Anul trecut, autoritățile au anunțat că mesele în aer liber vor fi interzise pe 50 de străzi și piețe istorice, după ce numărul mare de mese și scaune amplasate pe domeniul public a transformat centrul orașului, potrivit localnicilor, într-un veritabil „parcurs cu obstacole”.

Jacopo Vicini, responsabilul pentru turism al orașului, a explicat că restricțiile privind servirea mesei în aer liber au rolul de a „proteja spațiile publice și patrimoniul florentin”. Interdicția va intra în vigoare mai târziu în acest an și va viza zone emblematice precum Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio și Piazzale degli Uffizi.