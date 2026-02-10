Oamenii au fost avertizați prin mesaj RO-Alert să nu mai folosească apa de la robinet nici măcar pentru igiena personală. De marți seară, furnizarea apei va fi oprită, pentru dezinfectarea rețelei.

Locuitorii din Curtea de Argeș și din comunele Băiculești, Valea Danului și Valea Iașului au fost anunțați prin mesaje RO-Alert să nu mai folosească deloc apa din rețea.

Bacteria Clostridium perfringens- care poate provoca toxiinfecții alimentare - a fost găsită în 3 din cele 5 probe prelevate de către Direcția de Sănătate Publică Argeș.

Sorina Honțaru, director Direcție de Sănătate Publică Argeș: ”Bacteria a fost identificată la două unități de învățământ din municipiul Curtea de Argeș și la piața centrală. Încărcătura bacteriană este mică. Am monitorizat activitatea la școli, în fiecare zi se face triajul, nu avem niciun copil cu simptomatologie”.

Imediat a fost convocat comitetul local pentru situații de urgență care a instituit starea de alertă pentru următoarele 30 de zile. La ora 21, apa va fi oprită cu totul, pentru dezinfectarea echipamentelor din stația de tratare, dar și a rețelei de distribuție.

Reabilitarea stației de tratare a apei ar costa 10 milioane de lei, primăria cere bani de la guvern

Locuitorii municipiului Curtea de Argeș se pot aproviziona cu apă potabilă din 10 rezervoare, alimentate cu cisterna de autorități. Administrația locală duce apă îmbuteliată acasă celor care nu se pot deplasa.

Mulți oameni merg la izvor, cu bidoane sau canistre.

”- Primăria știe să ne ia decât banii și atât!

-Ce faceți cu apa de la robinet?

-O punem la toaletă, atât”.

Alimentarea cu apă va fi reluată dacă analizele vor arăta că bacteria a fost eliminată din rețea. Primăria cere acum bani de la guverm pentru investiții în stația de tratare a apei, din anii '70.

Ioana Făcăleață, prefectul județului Argeș: ”Este vorba, din estimările pe care le știu, de aproximativ 9,8 milioane de lei. Lucrările ar fi de durată, undeva la 2 luni de zile”.

La Curtea de Argeș, problemele cu apa potabilă au apărut încă din luna noiembrie. Orașul este alimentat din Lacul Vidraru, care a fost golit controlat pentru modernizarea centralei hidroelectrice. Apa venită de acolo este tulbure și a înfundat filtrele stației de tratare.