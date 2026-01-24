Un nou studiu arată că, în anumite condiţii, apa furnizată de aceste sisteme poate avea un nivel de contaminare mai mare decât apa din reţeaua publică.

Cercetarea a fost realizată de o echipă de la Universitatea Loma Linda, din Statele Unite, care a analizat datele din 70 de studii publicate la nivel internaţional, axate pe calitatea microbiologică a apei provenite din dozatoare comerciale.

Analiza a urmărit în special apariţia şi persistenţa bacteriilor în aceste sisteme, în raport cu practicile de curăţare şi întreţinere.

Potrivit autorilor analizei, numeroase studii au raportat apariţia creşterii bacteriene în dozatoarele comerciale şi în instalaţiile pentru băuturi carbogazoase din restaurante la doar câteva zile după dezinfectare, mult mai repede decât anticiapt anterior.

Concluziile studiului

Reapariţia rapidă a contaminării sugerează că procedurile standard de igienizare sunt adesea insuficiente.

Potrivit concluziilor analizei, elementele interne ale sistemelor şi gurile de distribuţie ar trebui dezinfectate la fiecare două până la patru săptămâni, iar în cazul dozatoarelor intens utilizate, săptămânal.

Un factor important identificat de cercetători este eliminarea clorului rezidual din apa de la robinet prin filtrare, proces care poate crea un mediu favorabil dezvoltării bacteriilor dacă sistemele nu sunt curăţate şi filtrele nu sunt schimbate regulat.

Studiul subliniază că automatele comerciale de apă sunt concepute pentru a îmbunătăţi calitatea apei prin filtrare, însă eficienţa lor depinde în mare măsură de întreţinerea corespunzătoare, de practicile de igienizare, de respectarea programelor de înlocuire a filtrelor şi de controlul biofilmului - stratul de microorganisme care se poate forma pe suprafeţele interne ale acestor sisteme.

Atunci când aceste măsuri sunt neglijate, dozatoarele pot permite reînmulţirea microorganismelor, ducând la niveluri de contaminare comparabile sau chiar mai mari decât cele din apa de la robinet.

Ideea din spatele studiului

Ideea studiului a pornit de la raportările sporadice de contaminare apărute în spaţii comerciale, care au ridicat îngrijorări legate de sănătatea publică.

Cercetătorii notează că, în unele comunităţi deservite de reţele de apă cu probleme de calitate, locuitorii aleg să cumpere apă potabilă de la automatele comerciale, considerând-o o opţiune mai sigură.

Autorii afirmă că aceasta este prima analiză amplă care reuneşte date din întreaga lume privind contaminarea microbiană a dozatoarelor comerciale de apă.

În ansamblu, datele sugerează că folosirea acestor sisteme poate ridica probleme de sănătate publică, ceea ce impune o atenţie mai mare, întreţinere constantă şi studii suplimentare pentru a garanta siguranţa apei furnizate.



