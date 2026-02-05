Persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să nu îl consume, ci să îl returneze în magazin, urmând să primească banii înapoi.

Potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, SC Negro 2000 SRL recheamă produsul Salată de icre cu caras și ceapă 75 g, lot 167KT, cu data expirării 25.02.2026.

Produsul poate fi returnat fără bon fiscal

Decizia a fost luată din cauza detectării bacteriei Listeria monocytogenes.

Persoanele care au achiziționat acest produs sunt rugate să nu îl consume, ci să îl returneze la Serviciul Clienți din magazinul Kaufland de unde a fost cumpărat. Contravaloarea produsului va fi restituită integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.