Autoritățile au transmis și un mesaj RO-ALERT prin care i-au informat pe locuitorii din oraș și din trei comune că apa poate fi folosită doar la toaletă.

Oamenii urmează să primească apă potabilă în punctele stabilite de autorități, iar la Spitalul Municipal va fi asigurată alimentarea cu o cisternă.

În plus, de marți seară, până miercuri la ora 21:00, furnizarea apei va fi întreruptă total pentru operațiuni la stația de tratare.

Problemele în zonă au apărut prima dată la sfârșitul anului trecut, după începerea lucrărilor la hidrocentrala Vidraru.