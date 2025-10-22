Cazul arădeanului care a creat un fals SRI, cu agenți înarmați și cu „misiuni secrete”. Au intrat chiar și în Parlament

Un individ de 27 de ani este acuzat că ar fi pus la punct o rețea falsă de spionaj. Tânărul racola foști militari și persoane care dețineau arme letale, spunându-le că este angajat al SRI.

Apoi organiza așa-zise misiuni de filaj și culegere de date pentru a obține beneficii materiale, spun procurorii DIICOT care l-au reținut.

Suspectul este din Arad și se recomanda căpitan SRI, "într-o structură secretă care culege informații și transportă corespondența clasificată".

A racolat, spun procurorii DIICOT, 6 persoane care au acum calitatea de suspecți: foști militari și civili cu permis de armă.

Corespondent ProTV: ”Cei selectați au trecut chiar și prin teste de rezistență și operativitate, menite să le întărească impresia că fac parte dintr-o echipă de elită. Asa-zișii agenți ar fi primit legitimații false și mașini cu girofaruri ca să plece în presupuse misiuni".

”Spionii" erau instruiți să urmărească persoane „suspecte" și interacționau inclusiv cu angajați ai poliției. Ar fi reușit astfel să intre chiar și în Palatul Parlamentului, unde au făcut mai multe fotografii și în campusurile din Timișoara, ca să culeagă informații despre un presupus traficant de droguri, susțin surse judiciare. De asemenea, au fost trimiși să ia probe de apă din mai multe locuri.

În trecut, escrocul care se dădea acum căpitan SRI a pretins că era inspector ANAF

Mădălina Crișan, purtător de cuvânt IPJ Alba: ”Pe timpul pretinselor misiuni li s-ar fi solicitat să poarte armele personale și li s-ar fi pus la dispoziție stații de emisie-recepție pentru comunicare, folosindu-se nume de cod".

Procurorii au făcut 7 percheziții în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara, inclusiv în birourile unde falsa organizație își desfășura activitatea.

Cel care a pus totul la cale a mai fost în atenția anchetatorilor pentru că, în trecut, ar fi pretins că este angajat ANAF. Acum e cercetat pentru uzurpare de calități oficiale și fals material în înscrisuri oficiale.

