Semne de redresare fiscală: Guvernul reduce costurile cu personalul, ANAF depășește planul de colectare

03-11-2025 | 16:07
Alexandru Nazare
Cheltuielile de personal sunt în scădere în trimestrul III şi tot în această perioadă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a depăşit planul la încasări, a afirmat luni ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la un eveniment de specialitate.  

"Pe parte de cheltuieli, o veste foarte bună sau încurajatoare din trimestrul III este că avem cheltuielile de personal în scădere. Pe trimestrul III scăderea este de 600 de milioane (de lei - n.r.). An pe an bineînţeles este creştere, dar în trimestrul III este scădere. E un semn bun. O să se reflecte şi se va reflecta în execuţiile lunilor viitoare mult mai bine, inclusiv întregul efort pe care l-am depus prin pachetul I, pachetul II, şi inclusiv această plafonare la bunuri şi servicii. Pentru care am fost foarte criticaţi. La sfârşit de an nu îmi face deloc plăcere să fac plafonări şi îmi dau seama că nu e deloc cel mai bun mesaj pe care l-ar aştepta primarii noştri, dar e un an foarte dificil şi îi rog să ne înţeleagă pentru că trebuie să închidem acest an cu bine şi trebuie să confirmăm această ţintă", a declarat Alexandru Nazare, la forumul "Provocări pentru pieţele financiare într-o economie marcată de dezechilibre macro şi presiuni fiscale", organizat de publicaţia online Profit.ro în parteneriat cu Team Innovation Media.

El a menţionat că termenul expira în octombrie.

Pe partea de venituri, Alexandru Nazare a afirmat că discuţiile nu se pot purta decât în contextul bugetului pentru anul viitor a cărei construcţie ar urma să înceapă după 15 noiembrie.

"În privinţa veniturilor, în general, a performanţei veniturilor, că şi acest subiect este în atenţia publică, trimestrul III este singurul trimestru în care ANAF a făcut planul. A depăşit planul. ANAF trimestrul I, trimestrul II a avut un minus considerabil. Numai în trimestrul III a avut un plus şi se vede în trimestrul III o performanţă mai bună, inclusiv la TVA. La TVA la 9 luni 7,7% creştere, dar în trimestrul III separat, an pe an, diferenţa este de 14%. Din aceste comparaţii se vede că e o colectare la TVA mai bună în trimestrul III şi noi sperăm să continue şi să se confirme în execuţiile lunilor următoare. Până la final de an vom avea o imagine mult mai clară a acestor dinamici", a mai spus Alexandru Nazare. 

