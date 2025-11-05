ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 55 de milioane de lei. Patru firme au emis facturi fictive pentru a evita plata taxelor

Stiri actuale
05-11-2025 | 17:28
ANAF

ANAF anunță că a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei, un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA.  

autor
Ioana Andreescu

„Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA.

Prin facturi fictive s-au declarat tranzacții inexistente – de la servicii de curățenie la materiale de construcții și echipamente medicale – în valoare totală de sute de milioane de lei. În urma verificărilor riguroase ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), statul a reușit să blocheze rambursări ilegale de TVA de 19 milioane de lei și să instituie măsuri pentru recuperarea prejudiciului total estimat la peste 55 de milioane de lei (peste 10 milioane de euro”, informează ANAF.

Un mecanism complex de fraudă fiscală

Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Structura Centrală (D.C.I.C.C.) au descoperit un mecanism complex de fraudă format dintr-un grup de patru societăți care au desfășurat activități ilicite cu scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale și obținerii ilegale de rambursări de la bugetul de stat.

Investigațiile au arătat că a fost creat un circuit economic artificial, prin intermediul unui palier format din trei societăți administrate inițial de persoane aflate în relație de rudenie cu administratorul firmei beneficiare a avantajelor fiscale ilegale. Ulterior, aceste firme au fost preluate de acesta și folosite pentru a derula următoarele operațiuni:

Citește și
Parcul IOR
Petiție masivă împotriva modernizării Parcului IOR: „Nu dorim fântâni muzicale și spații comerciale”

Facturi fictive pentru servicii și produse inexistente

Entitatea nr. 1: a emis facturi către societatea beneficiară în valoare totală de 292,7 milioane lei (246.033.613 lei bază impozabilă și 46.746.386 lei TVA aferentă), având ca obiect punerea la dispoziție de personal pentru servicii de curățenie stradală și întreținere spații verzi.

Entitatea nr. 2: a emis facturi în valoare de 10 milioane lei (8.553.294 lei bază impozabilă și 1.625.126 lei TVA), având ca obiect materiale de construcții.

Entitatea nr. 3: a emis facturi în valoare de 22,7 milioane lei (19.121.543 lei bază impozabilă și 3.633.092 lei TVA), având ca obiect materiale de construcții și echipamente medicale.

TVA dedus ilegal și servicii fictive

Pe baza facturilor emise de entitatea nr. 1, societatea beneficiară a dedus TVA de peste 46 de milioane de lei. După inițierea verificărilor antifraudă, firma a înregistrat operațiuni de stornare cu explicația „servicii neefectuate”, în valoare de 209 milioane lei.

Facturile care nu au fost stornate, însumând 83 de milioane de lei, se refereau la presupuse servicii de curățenie și întreținere spații verzi pentru unități administrativ-teritoriale din București, la un preț artificial mărit de peste 10.000 euro/om/lună + TVA, deși firma nu avea niciun contract în derulare și nu a înregistrat venituri din astfel de activități.

Materiale de construcții și echipamente medicale fictive

Materialele de construcții au fost achiziționate inițial de entitatea nr. 2 între 2019–2022 și utilizate pentru construirea unui imobil deținut de administratorul societății beneficiare.

Echipamentele medicale au fost achiziționate de entitatea nr. 3 în perioada 2019–2021 și au fost folosite pentru dotarea unei clinici medicale administrate de persoane înrudite cu același administrator.

La finalul lui 2023, materialele și echipamentele au fost refacturate fictiv către societatea beneficiară, deși acestea fuseseră deja folosite în anii anteriori. Caracterul fals al acestor tranzacții este confirmat de procesul-verbal de recepție al lucrărilor, datat noiembrie 2022.

Prețuri umflate și datorii uriașe

Ancheta a mai arătat că valoarea materialelor de construcții a fost mărită artificial cu peste 15 milioane de lei, deși valoarea reală a lucrărilor executate era de doar 1,17 milioane lei.

Ca urmare a facturilor fictive, cele trei entități au acumulat datorii la bugetul de stat de peste 79 milioane lei, neachitate în prezent. Societatea beneficiară a solicitat rambursări și compensări ilegale de TVA în valoare de peste 32 milioane lei.

Transferuri către rude și cheltuieli de lux

După încasarea unor sume din rambursări de TVA, au fost efectuate trei transferuri în valoare totală de 20,7 milioane lei către tatăl administratorului societății beneficiare, sub pretextul achiziției unor părți sociale, urmate de retrageri în numerar.

Din conturile firmelor verificate s-au făcut plăți fără legătură cu activitatea economică, inclusiv peste 1,5 milioane lei pentru excursii externe, genți, haine, parfumuri și ceasuri de lux.

Măsuri pentru recuperarea prejudiciului

Pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra tuturor activelor aparținând firmelor implicate.

DGAF continuă investigațiile și asupra altor persoane fizice și juridice care ar putea fi implicate în acest mecanism complex de fraudă fiscală.

Momentul în care un avion de marfă s-a prăbușit și a provocat un incendiu masiv, în Kentucky. Șapte oameni au murit

Sursa: News.ro

Etichete: anaf, tva, firme, ilegalitate,

Dată publicare: 05-11-2025 17:14

Articol recomandat de sport.ro
Decizia luată de Dan Șucu: o nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Decizia luată de Dan Șucu: o nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Citește și...
Petiție masivă împotriva modernizării Parcului IOR: „Nu dorim fântâni muzicale și spații comerciale”
Stiri actuale
Petiție masivă împotriva modernizării Parcului IOR: „Nu dorim fântâni muzicale și spații comerciale”

Grupul civic „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure” a lansat o petiție prin care cere Primăriei Sectorului 3 să renunțe la proiectul de modernizare care ar putea altera caracterul „natural, liniștit și viu” al Parcului IOR.

Alimentarea cu gaz va fi oprită joi, 6 noiembrie, pentru mii de consumatori din București. Anunțul Distrigaz Sud Rețele
Stiri actuale
Alimentarea cu gaz va fi oprită joi, 6 noiembrie, pentru mii de consumatori din București. Anunțul Distrigaz Sud Rețele

Distrigaz Sud Rețele anunță întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi, din sectorul 4 al municipiului București.

CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”
Stiri actuale
CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică mesajele lui Călin Georgescu, care se prezintă atât ca „trimisul lui Dumnezeu” cât și ca „Lupul” care sfâșie „Mielul”.

Recomandări
Mark Rutte, la Cotroceni: „În cazul unui atac, 31 de ţări vor veni în apărarea României, aşa funcţionează NATO”
Stiri Politice
Mark Rutte, la Cotroceni: „În cazul unui atac, 31 de ţări vor veni în apărarea României, aşa funcţionează NATO”

Mark Rutte, Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, a sosit la București pentru o vizită oficială de două zile. Secretarul general al NATO a sosit la Palatul Cotroceni și a fost întâmpinat de președintele Nicușor Dan.

Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!
Interviurile Stirileprotv.ro
Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!"

John Malkovich se declară cucerit de povestea filmului ”Cravata galbenă”, o biografie revelatoare a legendarului dirijor român Sergiu Celibidache. Relația dintre un tată exigent și un fiu rebel a rezonat cu experiența personală a marelui actor american.

CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”
Stiri actuale
CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică mesajele lui Călin Georgescu, care se prezintă atât ca „trimisul lui Dumnezeu” cât și ca „Lupul” care sfâșie „Mielul”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Noiembrie 2025

47:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Noiembrie 2025

01:44:34

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28