Potrivit datelor centralizate, din totalul posturilor existente în România, cele mai multe sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (3.837); manipulant mărfuri (1.858); lucrător comercial (1.632); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.368); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.238); agent de securitate (1.182); curier (1.065), scrie Agerpres.

De asemenea, dintre cele 32.246 locuri de muncă vacante declarate de către angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.123 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 6.124 celor cu studii liceale sau postliceale, 6.698 persoanelor cu studii profesionale, iar 17.301 persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale.

Peste 80 de locuri de muncă disponibile în Norvegia și Uniunea Europeană

În acelaşi timp, prin reţeaua Eures România, operatorii economici din SEE au la dispoziţie pentru lucrătorii români 84 de posturi, dintre care: 45 în Norvegia (pentru lucrător în producţie - prelucrarea somonului), 20 în Cehia (pentru operator/operatoare linie de producţie - muncitor/muncitoare la asamblarea echipamentelor mecanice), zece în Olanda (pentru inspector veterinar), patru în Franţa (pentru lucrător agricol în livadă), patru în Danemarca (pentru: mecanic de atelier; zidar) şi unul în Spania (pentru manager mentenanţă).

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în străinătate pot consulta ofertele pe site-ul ANOFM, la secţiunea Eures, iar cele care caută un post în România se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă.