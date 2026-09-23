Potrivit sursei citate, cele mai multe posturi sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (3.848); manipulant mărfuri (1.900); curier (1.866); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.641); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1.285); agent de securitate (1.275); lucrător comercial (1.213); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (693); montator subansamble (675); fierar betonist (541).

Totodată, dintre cele 34.352 locuri de muncă vacante, 2.036 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 6.630 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale, 7.148 pentru persoanele cu studii profesionale, iar restul de 18.538 pentru persoanele fără studii sau cu studii primare/gimnaziale.

ANOFM precizează baza de date cu posturile vacante la nivel naţional este dinamică şi se actualizează în timp real în funcţie informaţiile declarate de către angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum şi de numărul repartiţiilor emise în vederea ocupării. Oferta detaliată poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro, la secţiunea Locuri de Muncă Vacante.