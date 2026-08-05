Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru:

conducător auto transport rutier (2.149);

curier (1.943);

manipulant mărfuri (1.726);

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.373);

lucrător comercial (1.076);

muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (968);

agent de securitate (796); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (650);

ajutor bucătar (591); sudor (415) etc.

Locurile de muncă vacante

Din locurile de muncă vacante, 1.905 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; specialist în diverse domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; manager proiect etc.), 4.996 sunt pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (agent de securitate; vânzător; casier; funcţionar informaţii clienţi; asistent medical generalist etc), 6.491 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; sudor; lucrător comercial; lăcătuş mecanic; montator subansamble etc.).

Restul de 15.308 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii etc).

În ceea ce priveşte Spaţiul Economic European, angajatorii oferă, prin EURES România, 128 de de muncă vacante, cele mai multe fiind în: Norvegia - 45 pentru lucrător în producţie - prelucrarea somonului; Olanda - 30 pentru mecanic de camioane, şofer de camion, şofer de autobuz, inspector veterinar; Suedia - 20 pentru şofer autobuz; Germania - 20 pentru lucrător ajutor în podgorie, lucrător în producţie - procesare produse din carne (f/b); Danemarca - 8 pentru dulgher pentru utilaje de prelucrare a lemnului, dulgher şi tâmplar montator, programator CNC / tâmplar mobilă, sudor TIG& asamblor mecanic; Malta - 5 pentru inginer proiectant mecanic, inginer de automatizări pentru clădiri; tehnician senior, specialist procese operaţionale (piaţa din România); analist chimie control calitate.