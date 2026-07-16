Cele mai multe oferte sunt în Norvegia, Olanda și Suedia, iar angajatorii caută personal în domenii precum industria alimentară, transport, construcții, prelucrarea lemnului și viticultură, potrivit unui comunicat emis de ANOFM.

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, un total de 133 de locuri de muncă vacante, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Cele mai multe posturi sunt disponibile în Norvegia, unde sunt oferite 45 de locuri de muncă pentru lucrător în producție – prelucrarea somonului.

În Olanda sunt disponibile 31 de locuri de muncă, pentru următoarele ocupații:

→mecanic de camioane;

→șofer de camion;

→șofer de autobuz;

→inspector veterinar;

→mecanic de asamblare.

În Suedia sunt disponibile 20 de locuri de muncă pentru șofer autobuz.

În Irlanda sunt oferite 14 locuri de muncă, pentru:

→îngrijitor persoane;

→ muncitor în construcții.

În Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru lucrător ajutor în podgorie.

În Danemarca sunt disponibile 13 locuri de muncă, pentru următoarele ocupații:

→dulgher pentru utilaje de prelucrare a lemnului;

→dulgher și tâmplar montator;

→ programator CNC / tâmplar mobilă;

→sudor TIG & asamblor mecanic;

→ operator la prelucrarea materialelor compozite (laminator).

Câte locuri de muncă sunt disponibile în România

Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) sunt disponibile 30.142 locuri de muncă la nivel național.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru:

conducător auto transport rutier (2.590);

curier (2.002);

lucrător comercial (1.584);

manipulant mărfuri (1.510);

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.259);

muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.032);

agent de securitate (904);

ajutor bucătar (769);

muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (666);

agent de curățenie clădiri și mijloace de transport (506) etc.

Din cele 30.142 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.093 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală; specialist în diverse domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.).

De asemenea, 6.327 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu studii liceale sau postliceale (agent de securitate; casier; vânzător; funcționar informații clienți; asistent medical generalist etc.), iar 6.947 de locuri de muncă sunt disponibile pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; sudor; montator subansamble; lăcătuș mecanic etc.).

Restul de 14.775 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale, pentru ocupații precum curier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, manipulant mărfuri sau ajutor bucătar.