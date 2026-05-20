Cele mai multe posturi vacante sunt pentru:

conducător auto transport rutier (2.905);

curier (1.993);

manipulant mărfuri (1.884);

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.484);

lucrător comercial (1.460);

muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (991);

ajutor bucătar (949);

agent de securitate (839);

muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (789);

lucrător în bucătărie - spălător vase mari (675).

Din totalul de 31.290 locuri de muncă disponibile, 2.335 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 6.093 celor cu studii liceale sau postliceale, 7.009 celor cu studii profesionale, iar 15.853 sunt pentru persoanele fără studii sau cu studii primare/gimnaziale.

ANOFM precizează că baza de date a joburilor vacante este dinamică, se actualizează în timp real în funcţie de locurile de muncă declarate de către angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum şi de numărul repartiţiilor emise în vederea ocupării.

Oferta integrală poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro, în secţiunea Locuri de Muncă Vacante.