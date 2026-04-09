ANOFM se schimbă din temelii. Cum se vor găsi locurile de muncă din România

Vești proaste pentru bugetarii care vor măriri. Anunțul făcut de Guvern legat de legea salarizării în sectorul public
Vești proaste pentru bugetarii care vor măriri. Anunțul făcut de Guvern legat de legea salarizării în sectorul public

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că a fost aprobată joi, în Guvern, modernizarea ANOFM, el arătând că miza acestui proiect este una foarte concretă şi anume să crească şansele reale ale oamenilor de a-şi găsi un loc de muncă. 

Cristian Anton

Prin acest proiect, vor fi aduse în servicii peste 21.000 de angajatori, şi vor fi sprijinite 275.000 de persoane inactive. Proiectul prevede şi formarea a aproape 2.000 de angajaţi ai sistemului public de ocupare.

”Am aprobat astăzi în Guvern modernizarea ANOFM. Pentru mine, miza acestui proiect este una foarte concretă: să creştem şansele reale ale oamenilor de a-şi găsi un loc de muncă. Folosim fondurile europene nu doar ca să modernizăm o instituţie, ci ca să ajungem mai bine la fiecare persoană care are nevoie de sprijin, fie că vorbim despre tineri la început de drum, oameni care vor să se recalifice sau persoane din grupuri vulnerabile”, scrie ministrul Muncii pe Facebook.

600 de posturi noi în ANOFM, din fonduri europene

Florin Manole arată că, ”prin acest proiect, vor să aducă în servicii peste 21.000 de angajatori, să identifice şi să sprijine 275.000 de persoane inactive şi să formeze aproape 2.000 de angajaţi ai sistemului public de ocupare”.

”O ANOFM mai puternică, cu 600 de posturi noi finanţate din fonduri europene, înseamnă servicii mai bune, consiliere mai apropiată de oameni şi, mai ales, mai multă angajabilitate într-o piaţă a muncii care se schimbă rapid”, spune ministrul. 

Sursa: News.ro

Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională
Câți români fără loc de muncă sunt înregistrați în evidențele ANOFM. Rata șomajului pe septembrie a fost făcută publică

Rata şomajului a fost de 3,14% în România, date înregistrate până în luna septembrie, transmite Oficiul național de Statistică. Oficial, erau înregistrați la acel moment 250.305 persoane fără un loc de muncă.
ANOFM: Rata șomajului în luna septembrie 2023 a scăzut la 2,85%. Cei mai numeroşi, şomerii din categoria 40 - 49 de ani

Rata şomajului în luna septembrie 2023 a fost 2,85%, mai mică decât în august şi mai mică decât în septembrie 2022, anunţă Agenţia Naţională pentur Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
ANOFM: Rata şomajului la nivel naţional a scăzut uşor, la 3,08%, în februarie

Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,08%, la sfârşitul lunii februarie 2023, mai mică decât cea din luna anterioară cu 0,01 puncte procentuale, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

