De ce nu vor companiile să spună salariul în anunțurile de angajare. „Mulți dintre ei sunt păcăliți”

Majoritatea companiilor din România nu sunt pregătite să aplice Directiva Europeană privind transparența salarială, care trebuie implementată în 2026.

Potrivit unui sondaj eJobs, 62% dintre angajatori recunosc că nu sunt gata pentru noile reguli care urmăresc reducerea diferențelor de plată dintre salariați.

Doar 16% dintre companii spun că au deja o politică de transparență salarială pe care o aplică, iar un sfert sunt parțial pregătite. Și doar patru din zece anunțuri de angajare conțin în prezent informații despre salariu, arată sondajul eJobs.

Ana Călugăru, manager PR platformă de locuri de muncă: „Mulți ne spun că nici măcar nu au pe agenda de discuții planul pentru implementare. Văd mai degrabă riscuri decât beneficii, principalele fiind nemulțumirile angajaților actuali și teama că nu vor mai fi competitivi în piață, pentru viitorii angajați cu siguranță ar fi vorba doar de beneficii.”

Tânăr: „Foarte mulți dintre ei sunt păcăliți, de multe ori scriu salarii brute, nete, toată lumea promite 5.000 - 7.000 și ajunge sub. N-ar fi rău să existe o transparență.”

Potrivit sondajului, mai mult de jumătate dintre angajatori nu publică deloc salariul în anunțuri, iar 41% se tem că transparența ar putea genera nemulțumiri interne, din cauza diferențelor între salarii.

Femeie: „S-ar ști nivelul de salarii și fiecare își poate compara salariul în funcție de munca pe care o face. Categoric s-ar munci mai mult că întotdeauna sunt oameni care muncesc și câștigă și alții care câștigă fără să muncească.”

Directiva europeană și-a propus să reducă diferențele de salariu dintre femei și bărbați, însă aduce mai multe schimbări. De exemplu, companiile trebuie să spună nivelul minim și cel maxim pe care îl poate obține un candidat care aplică pentru un anumit job.

Dar și angajații pot cere date despre salariile de pe alte poziții.

Această directivă trebuie transpusă în legislația românească până în iunie 2026. Ministrul Muncii a declarat că va începe redactarea proiectului cel mai probabil în prima parte a anului viitor. Legea ar putea suferi modificări când va fi dezbătută și votată.

Aida Chivu, specialist HR: „Va trebui să vină cu un pachet de îndrumări speciale. Pentru angajatori să le fie foarte clar cum anume să se alinieze la această cerință europeană. Ce va trebui să declare angajatorul, ce înseamnă transparență? Declarăm intern, declarăm public? Lipsa criteriilor clare poate duce la conflicte interne – între angajații vechi și cei noi – dar și la o concurență neloială între companii. Odată ce se face această transparență, companiile vor intra într-o concurență neloială.”

Totodată, noua directivă va interzice clauza de confidențialitate, iar angajații vor putea să vorbească despre salariile lor atât cu colegii, cât și cu cei din afara companiei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













