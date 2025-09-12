Trucul prin care Rareș a „păcălit” sistemele de recrutare ale angajatorilor. Și-a dublat șansele de a fi ales pentru un job

Stiri Sociale
12-09-2025 | 19:36
Aproape 30.000 de locuri de muncă au fost scoase pe piață în ultima lună, anunță o platformă de recrutare, iar majoritatea sunt pentru debutanți și muncitori calificați.

autor
Ana Tudoran,  Ciprian Pârvu

Cei interesați trebuie să își adapteze CV-ul astfel încât să fie selectați de softurile bazate pe inteligență artificială. Și asta pentru că tot mai mulți angajatori le folosesc.

Elisa este de profesie asistent medical însă lucrează într-o cafenea, pentru că nu a găsit niciun post pentru specializarea ei.

Elisa: Am aplicat în mai multe locuri. Am aplicat pe site-uri. Le-am încercat pe toate de la A la Z. La unele nici măcar nu au răspuns deloc.

Claudiu Morărescu, specialist în recrutare, vine cu o posibilă explicație. Softurile care realizează selecția CV-urilor, bazate pe inteligența artificială, caută în funcție de textul din document o potrivire cât mai bună între calitățile candidatului și postul vizat. De pildă, în cazul unui contabil cu experiență, în București...

Contabil: Îmi spune că am peste 2700 de candidați care corespund cerințelor. Aici îmi definesc filtrele. De la 2700 de rezultate am 150 de rezultate. Atunci când, la cerințe, sunt adăugate și alte abilități, numărul candidaților se restrânge.

Claudiu Morărescu, specialist în recrutare top management: AI-ul e din ce în ce mai bun și va putea să citească și printre rânduri. Nu știu dacă e cazul acum. Deci deocamdată el ia după niște cuvinte cheie.

Cum își pot dubla șansele candidații

Soluția este ca în CV să se regăsească exact acele cuvinte, pentru cerințele fiecărui post.

Un studiu realizat de o platformă globală, pe baza a aproape 1,4 milioane de aplicații, arată că în acest fel șansele se dublează. CV-urile personalizate generează aproximativ șase oportunități de interviu la 100 de aplicații, în vreme ce variantele clasice duc la doar 3.

Rareș Șoltuz, candidat: "Exact de asta mi-am schimbat CV-ul pentru a trece de acest perete de automatizare. Am adăugat cuvintele cheie care erau în descrierea jobului respectiv."

Unii candidați folosesc un truc controversat. Își trec în CV, cu caractere albe, astfel încât să nu fie vizibile pentru angajator, competențele pe care postul le cere și ei nu le au. Unii reușesc, astfel, să fie selectați de inteligența artificială.

Răzvan Udrea, directorul unei firme de resurse umane: "Tot timpul vor fi oameni care o să încerce să fie mai deștepți, să facă alte lucruri, să găsească scurtături."

Solicitat să exprime un punct de vedere în privința unor posibile riscuri de discriminare care ar putea apărea în cazul selecției făcute cu ajutorul inteligenței artificiale, Ministerul Muncii a cerut un răgaz pentru documentare.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 12-09-2025 19:34

