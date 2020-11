Ambulanța: Numărul angajaților crește cu 1.000, sporul Covid de 25% se acordă de la 1 noiembrie

Numărul angajaţilor la serviciile de ambulanţă va creşte cu 1.000, iar sporul de 25% pentru pandemia de Covid-19 va fi acordat personalului operativ începând cu 1 noiembrie, a spus preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale "Ambulanţa", Gheorghe Chiș.

"Am avut o discuţie foarte sinceră cu premierul României, ministrul Sănătăţii şi ministrul Finanţelor. Apreciem sensibilitatea Guvernului, pentru că acele 1.000 de posturi care au fost repartizate pe o perioadă determinată se vor aproba să fie la Ambulanţă pe o perioadă nedeterminată. Deci, se va creşte numărul angajaţilor în serviciile de ambulanţă cu acele 1.000 de posturi care vor fi ocupate corect, pe bază de concurs, şi echilibrate la nivelul de necesar al judeţului. Deci, un punct bun, pentru că 1.000 de posturi în serviciile de ambulanţă înseamnă ceva. Din cele 3.000 pierdute, cel puţin am reuşit ca 33% să le ocupăm. E un lucru pozitiv, şi cu bugetarea lor pe anul viitor şi în continuare", a afirmat Chiş, după întâlnirea cu premierul Ludovic Orban.

Altă problemă discutată cu premierul a fost cea referitoare la sporul de 25% care se acordă în domeniul medical pe perioada pandemiei de Covid-19.

"Altă problemă discutată şi prezentată a fost problema acordării stimulentului pe perioada de pandemie pentru personalul din serviciile de ambulanţă. Vreau să vă informez că din 15 august personalul din Ambulanţă nu beneficiază de niciun leu ca stimulent sau spor pentru pandemie pentru Covid. În schimb, alte unităţi sanitare au beneficiat de continuitate - şi am discutat această problemă, ceea ce face ca, începând cu 1 noiembrie - sperăm să iasă legislaţia ca să fie aplicată cu 1 noiembrie - şi să se acorde 25% spor pentru personalul operativ din serviciile de ambulanţă", a continuat liderul sindical.

Pensie de urmaș pentru ambulanțierii care își pierd viața

O altă problemă ridicată în cadrul discuţiilor cu prim ministrul Ludovic Orban a fost problema salarizării asistentului medical.

"Asistentul medical din Ambulanţă, din păcate, a rămas la o salarizare de bază apropiată, chiar la nivelul celui din spital, ceea ce face ca atracţia personalului pe partea asta de servicii de ambulanţă pentru ocuparea posturilor să fie făcută cu foarte mare greutate, plus faptul că asistentul medical din ambulanţă nu este salarizat la nivelul prestării activităţii pe care o face, comparativ cu un asistent de spital. Asistentul din spital lucrează sub îndrumarea medicului şi responsabilităţile sunt ale medicului, iar la Ambulanţă asistentul medical prestează individual la nivel de judeţ, în localităţi izolate şi are responsabilitate pe actul medical pe care îl face, fiind vorba de sistem de urgenţă. Deci, am convenit ca în această problemă să facem o analiză cu numărul de angajaţi, de asistenţi medicali şi în cel mai scurt timp să avem o soluţie şi, din ceea ce am observat, da, o reîncadrare a asistentului medical din Ambulanţă este susţinută de Guvern, ceea ce va aduce un echilibru şi o mulţumire în rândurile personalului asistenţilor medical din Ambulanţă", a explicat Gheorghe Chiş.

În ceea ce priveşte posibilitatea acordării unei pensii de urmaş în cazul personalul de pe Ambulanţă care îşi pierde viaţa, sindicalistul a menţionat că este o temă la care vor trebui găsite soluţii.

"Acest subiect l-am discutat şi rămâne să fie pe viitor un proiect la care va trebui să găsim soluţii. Pot să vă spun că noi avem statutul personalului profesionist din sistemul de urgenţă, care este în dezbatere în Parlament, şi acolo am prevăzut pentru asemenea situaţii şi nu numai - dacă decedează în timpul activităţii, accident de ambulanţă - şi acolo să se încadreze cu acest spor. Noi le avem reglementate, dacă dă Dumnezeu să treacă de Parlament în perioada următoare această prevedere va fi rezolvată prin acest statut special", a arătat el.

Multe apeluri la 112 sunt abuzive, cererea de teste Covid nu sunt o urgență

În altă ordine de idei, liderul de la "Ambulanţa" a atras atenţia asupra numărului mare de apeluri la 112 şi spune că multe solicitări sunt nejustificate, fiind abuzuri din partea cetăţenilor, iar multe cazuri de urgenţă reale s-au pierdut.

"Solicitările telefonice la Ambulanţă de la începutul pandemiei au crescut enorm, mai ales după ce s-a lărgit sfera de activitate a personalului din Ambulanţă, în mod special a echipajelor cu asistent medical, care, pe lângă activitatea de urgenţă, are obligaţie să intervină şi să recolteze probe la domiciliul pacienţilor şi, din păcate, făcându-se publică această formă de rezolvare a testului, în acest moment avem o avalanşă de solicitări, chiar nejustificate, pentru că prin telefon poţi să spui orice, că ai simptome, şi când ajungi la faţa locului chiar să nu se încadreze. Deci, e un abuz din partea multor cetăţeni, acest lucru pot să-l spun, şi din păcate din partea DSP-ului şi a medicilor de familie... S-au retras şi totul merge la 112. În aceste condiţii, noi suntem efectiv asaltaţi de solicitări care ne aglomerează activitatea şi au fost cazuri în care s-au pierdut printre aceste solicitări cazurile de urgenţă, datorită unui număr de adresabilitate foarte mare", a susţinut el.

În opinia sa, pentru cei care reclamă simptome de Covid-19, ar trebui să existe un număr de telefon separat de 112.

"Eu cred că va trebui să se rezolve această problemă şi va trebui să fie un telefon separat pentru problemele acestea, să nu fie pe 112, pentru că dacă 112 va fi asaltat de tot felul de asemenea situaţii putem ajunge la greşeli sau efectiv la situaţii de pierdere a cazurilor de urgenţă. Numărul de telefon 961, pentru că îl avem rezervat, cred că va trebui să fie numărul la care să se adreseze cetăţenii pentru problema asta, referitor la recoltări. În momentul când apare o urgenţă şi prin dispecerat se spune 'Echipaj liber, echipaj liber' şi tu ai o solicitare tu nu eşti liber, efectiv trebuie să renunţi, să anulezi respectiva chemare, să fii repartizat la chemarea de urgenţă şi atunci se întâmplă acele blocări sau pierderi de solicitări. Şi asta nu e vina noastră, pentru că exact asta am sesizat şi domnului premier şi miniştrilor şi au înţeles foarte bine modul de lucru în serviciul de Ambulanţă", a explicat acesta.

Chiş a avertizat că, dacă se vor continua apelurile la 112 pentru efectuarea testelor de Covid-19, cele 1.000 de posturi cu care se va suplimenta schema nu vor fi suficiente.

"Testul nu e o urgenţă - specificul activităţii noastre prin Constituţia României şi prin Legea sănătăţii e foarte clar: asistenţa medicală de urgenţă. Personalul din Ambulanţă, având în vedere explozia de cazuri din această perioadă, a fost solicitat să facă aceste testări, dar, din păcate, se abuzează şi, dacă se va continua cu această formă de solicitare necontrolată, cele 1.000 de posturi la nivel de Ambulanţă nu vor rezolva problema crizei. E foarte important ca Ministerul Sănătăţii să găsească o soluţie în care adresabilitatea pentru teste să fie făcută în centre de permanenţă sau în alte variante care să deblocheze un sistem de urgenţă între spital. Având în vedere numărul de cazuri şi de pacienţi suspecţi privind această gripă sezonieră, care se suprapune cu simptome de Covid-19, cetăţenii intră în panică şi adresabilitatea devine foarte mare, fără să avem capacitatea să servim imediat", a adăugat sindicalistul.