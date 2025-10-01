A picat în primele minute de la lansare site-ul destinat susținerii persoanelor cu dizabilități. Justificarea Autorității

Site-ul menit să colecteze înscrierile în noul program național de susținere a românilor cu dizabilități a picat din primele minute de la lansare.

Peste 210 milioane de lei, în bună parte bani europeni, vor ajuta în jur de 4.400 de oameni să-și cumpere echipamente. După trierea dosarelor, vor fi alocate vouchere de cel mult 40.000 de lei de persoană.

Persoanele cu certificat de handicap, indiferent de grad, știau de câteva săptămâni că miercuri se lansează proiectul ”TECH ASSIST”. La ora 10, când s-au deschis preînscrierile, doar câteva zeci de persoane au apucat să depună cereri.

Roxana Dobrin, președintele A.N.P.D.P: „Din păcate, am observat că a picat cam încă de la început, probabil pentru că beneficiarii noștri au încercat într-un număr extrem de mare, mult mai mare decât am estimat noi.”

Selecția doritorilor cu același punctaj se va face în funcție de numărul cererii din prima etapă.

Daniel Humă, reprezentant Motivation Romania: „Mulţi nu au reuşit să se înscrie iar treaba asta contează când sunt mai mulţi cu acelaşi punctaj, şi are prioritate cel ce s-a înscris mai repede.”

În România sunt 974.000 de persoane încadrate într-un grad de handicap, adică 5% din populație, spre deosebire de Franța, unde 20% dintre locuitori sunt în această situație. Doar că sprijinul primit de români din partea statului e mult mai fragil. Și în acest proiect, suma de 39.900 de lei e cea maximă. Experții din fiecare județ vor decide ce sumă vor primi solicitanții, în funcție de costul echipamentelor.

Cel mai devreme banii vor fi virați în primul semestru al anului viitor, după ce Autoritatea va plăti achiziția unei alte platforme, care să permită trafic mai intens.

