Virozele sau infecțiile virale - de câte tipuri sunt, cum se transmit și cum se tratează

Virusurile sunt agenți patogeni care pot infecta și alte sisteme ale organismului, nu doar tractul respirator. În timp ce unele viroze sunt inofensive și trec de la sine în câteva zile, altele sunt amenințătoare de viață și se pot asocia cu diferite complicații severe, motiv pentru care necesită tratament adecvat. Iată ce trebuie să știi despre infecțiile virale.

Ce sunt virozele

Virozele sunt infecții cauzate de virusuri, microorganisme care utilizează celulele gazdei pentru a se replica (a se înmulți). Acest proces de replicare deteriorează, modifică sau distruge celula infectată, explică MedlinePlus.

Există nenumărate tipuri de virusuri, însă doar unele dintre ele pot infecta omul, cauzând afecțiuni. Câteva exemple dintre cele mai comune infecții virale sunt răceala comună, gripa, gastroenterita virală și hepatitele virale. De regulă, fiecare tip de virus afectează doar un tip de celule din corp – cum ar fi hepatocitele (celulele ficatului) în cazul hepatitelor.

Tipuri de infecții virale

Infecțiile virale pot fi de multe tipuri, în funcție de virusul implicat și de zona afectată a corpului.

Unele virusuri pot infecta căile respiratorii, altele pot infecta tractul digestiv, genital, sistemul imunitar sau nervos.

Viroze respiratorii

Infecțiile virale respiratorii sunt răcelile comune, gripa, COVID-19, bronșita și pneumonia. Acestea afectează căile respiratorii superioare și/sau inferioare, cum ar fi nas, gât, trahee, plămâni.

Printre virusurile implicate se numără adenovirusurile, rinovirusurile, influenza, SARS-COV-2, virusul respirator sincițial, parainfluenza, coronavirusurile, potrivit Cleveland Clinic.

Printre simptomele comune se numără tusea, secrețiile nazale, febra, durerea de cap, strănutul, durerile musculare.

Infecții virale digestive

Anumite virusuri infectează tractul digestiv, precum stomacul și intestinele, cauzând gastroenterita virală (enteroviroza), manifestată prin diaree, crampe abdominale și vărsături. Rotavirusurile și norovirusurile sunt cele mai comune cauze.

De asemenea, anumite hepatite virale sunt contactate pe cale digestivă (calea fecal-orală), cum ar fi hepatita A și E. Acestea cauzează inflamația ficatului și se manifestă prin icter (îngălbenirea ochilor/pielii), oboseală, greață, dureri abdominale.

Infecții virale neurologice

Unele virusuri atacă sistemul nervos – creierul și măduva spinării — cauzând encefalită sau meningită. Exemple sunt infecția cu virusul West Nile transmisă prin înțepătura de țânțar, rabia, poliomielita, infecția cu virusul coxsackie, Epstein-Barr și varicelo-zosterian.

Deși în faza de debut simptomele pot fi confundate cu cele ale unei răceli, acestea evoluează rapid spre manifestări mai severe, cum ar fi rigiditatea gâtului, confuzie, letargie, convulsii, tulburări de vorbire și memorie, comportament bizar, dureri de cap severe, delir, paralizie.

Boli virale eruptive

În această categorie sunt incluse infecțiile virale care provoacă erupții cutanate și care pot fi asociate și cu alte simptome, cum ar fi cele respiratorii:

Rubeolă; Rujeolă;

Varicelă;

Boala gură-mână-picior;

Eritem infecțios – boala obrajilor pălmuiți.

Acestea determină apariția de vezicule pline cu lichid, pete sau bubițe pe piele, în diferite zone ale corpului.

Infecții virale cu transmitere sexuală

Unele virusuri sunt transmise pe cale sexuală, prin contact neprotejat (vaginal, anal, oral). Printre acestea se numără:

Virusul HIV (Virusul Imunodeficienței Umane) – acesta atacă celulele sistemului imun și este răspunzător de boala SIDA (Sindromul Imunodeficienței Umane Dobândite), ceea ce face organismul susceptibil la infecții severe; Virusul hepatitic B – acesta atacă celulele ficatului și poate duce la insuficiență hepatică sau ciroză;

Herpes simplex – este răspunzător pentru apariția herpesului genital, manifestat prin apariția de vezicule dureroase;

HPV (Virusul Papilloma Uman) – acesta se transmite prin contact piele pe piele și poate cauza apariția cancerului de col uterin, penian, vulvar, orofaringian.

Alte infecții virale

Alte infecții cauzate de virusuri includ:

Febra hemoragică virală – poate fi cauzată de virusurile dengue (febra dengue), virusul febrei galbene (transmise prin înțepătura de țânțar), Ebola (transmise prin contactul cu fluidele animalelor sau persoanelor infectate). Aceste infecții afectează modul în care sângele se coagulează și pot pune viața în pericol. Sunt întâlnite în zone tropicale și subtropicale, cum ar fi în Africa, Asia, America de Sud; Conjunctivita virală – este o infecție la nivelul ochilor și poate fi cauzată de adenovirusuri, herpes simplex sau virusul varicelo-zosterian;

Infecții virale congenitale – acestea sunt transmise de la mamă la făt în timpul sarcinii sau nașterii și pot afecta dezvoltarea (cum ar fi infecția cu citomegalovirus);

Hepatita C – afectează ficatul și se transmite prin sânge, spre exemplu prin utilizarea la comun a seringilor, lamelor, acelor de tatuat sau prin instrumentar medical nesterilizat.

Transmiterea infecțiilor virale

În funcție de tipul de infecție, acestea se pot transmite prin: