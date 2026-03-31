Într-o scrisoare trimisă miniştrilor Energiei, datată 30 martie şi consultată de Reuters, comisarul UE pentru energie, Dan Jorgensen, a declarat că guvernele ţărilor membre sunt "încurajate să facă pregătiri din timp în aşteptarea unei potenţiale perturbări prelungite", transmite Reuters.

Având în vedere dependenţa puternică a Europei de combustibilii importaţi, continentul este foarte expus la impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra preţurilor globale la energie. De la începutul războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie, preţurile de referinţă la gaze au crescut cu peste 70% în Europa.

Aprovizionarea cu ţiţei şi gaze naturale a blocului comunitar nu a fost afectată în mod direct de închiderea Strâmtorii Ormuz, deoarece Europa importă majoritatea acestor surse de energie de la furnizori din afara Orientului Mijlociu.

Cu toate acestea, comisarul Jorgensen a subliniat că, pe termen scurt, Bruxelles-ul este deosebit de îngrijorat cu privire la aprovizionarea Europei cu produs rafinate, cum ar fi combustibilul pentru avioane şi motorina.

Din acest motiv, guvernele statelor membre ar trebui să evite orice măsuri care ar creşte consumul de combustibil, ar limita comerţul cu produse petroliere sau ar descuraja producţia rafinăriilor europene care procesează aceste produse, se arată în scrisoarea consultată de Reuters.

"Statele membre sunt încurajate să amâne orice lucrări de întreţinere a rafinăriilor care nu sunt urgente", se adaugă în scrisoare.