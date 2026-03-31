SUA au constatat că Spania, ţară membră NATO pe care s-au angajat să o apere, a refuzat să acorde Statelor Unite acces la spaţiul său aerian şi s-a lăudat cu aceasta, potrivit unei transcrieri a declaraţiilor făcute de Marco Rubio pentru canalul de televiziune qatarez Al Jazeera, publicată luni de Departamentul de Stat. Mai mult, Washingtonul s-a confruntat cu o rezistenţă în ceea ce priveşte utilizarea bazelor militare din Spania şi din alte părţi, a spus el.

NATO este util SUA, întrucât permite staţionarea de trupe şi echipamente (americane) în străinătate, a indicat Rubio. "Dar dacă NATO se rezumă doar la apărarea Europei în cazul unui atac, dar ne sunt refuzate drepturile de bază atunci când avem nevoie, acesta nu este un aranjament bun", a declarat secretarul de stat american.

Reevaluare relației SUA-NATO

În aceste condiţii, "e greu să rămâi angajat şi să spui că acest lucru este benefic pentru SUA. Aşadar, toate aceste aspecte vor trebui să fie reevaluate", a adăugat Rubio, subliniind că NATO "nu poate fi o stradă cu sens unic". "Să sperăm că vom reuşi să rezolvăm problema. Vom avea timp să ne ocupăm de aceasta mai târziu", a spus el.

Spania şi-a închis recent spaţiul aerian pentru zborurile având legătură cu războiul din Iran, iar anterior au interzis SUA utilizarea bazelor Rota şi Moron din Andaluzia pentru operaţiuni. Aceste instalaţii sunt operate de mult timp în comun de Spania şi SUA.

Trump a criticat dur aliații NATO

Preşedintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri aliaţii din cadrul NATO pentru ceea ce el consideră a fi un sprijin insuficient în acest conflict. Articolul 5 din clauza de apărare reciprocă a NATO nu se aplică războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului, notează dpa.

Preşedintele Donald Trump a avut, joi, o nouă postare pe Truth Social în care critică la adresa NATO şi e scrisă în întregime cu litere mari, în care spune că ţările Alianţei nu au făcut nimic ca să ajute în privinţa Iranului, deşi precizează că SUA nu aveau nevoie de acest ajutor, înainte de a transmite ceea ce pare a fi o avertizare voalată: SUA „«nu vor uita niciodată» acest moment foarte important!”, a scris şeful Casei Albe.

"ŢĂRILE NATO NU AU FĂCUT ABSOLUT NIMIC PENTRU A CONTRIBUI ÎN LEGĂTURĂ CU STATUL LUNATIC IRAN, ACUM DECIMAT MILITAR. SUA NU AU NEVOIE DE NIMIC DE LA NATO, DAR ' NU UITĂ NICIODATĂ ' ACEST MOMENT FOARTE IMPORTANT!", a scris liderul de la Casa Albă pe reţeaua sa Truth Social.

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a declarat că președintele american Donald Trump nu și-a informat aliații despre atacul asupra Iranului, dorind să păstreze secretă campania și temându-se de scurgeri de informații.