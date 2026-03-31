Narada, organizație care activează în domeniul educației, a lansat Raportul Anual de Impact 2025, care marchează trecerea organizației la un model de intervenție educațională bazat pe științele comportamentale, orientat spre dezvoltarea competențelor pe care tehnologia nu le poate replica: gândire critică, autoreglare emoțională și autodisciplină.

Fondată în 2020, Narada a intervenit inițial acolo unde copiii și profesorii se confruntau cu nevoi fundamentale: clase degradate cu tavane ce stăteau să se prăbușească peste elevi la ore, conectarea la internet și, implicit la tehnologie pentru a susține școala online, mutarea toaletelor în interiorul școlilor sau construirea de terenuri de sport. Peste 5 milioane de euro au fost investiți până în prezent în mai mult de 500 de școli din România, cu impact direct asupra a peste 260.000 de copii.

„Narada s-a născut dintr-o indignare simplă: copii care nu ajung la școală din cauza lipsei de încălțări. Cinci ani mai târziu am înțeles că problema nu este niciodată doar ceea ce se vede la suprafață. Este despre ce se construiește în interior: gândire critică, autoreglare emoțională, autodisciplină, curajul de a greși și de a continua. Tocmai aceste competențe pe care niciun algoritm nu le poate replica vor fi decisive pe piața muncii”, spune Andra Munteanu, Co-fondator și Președinte Narada.

Raportul 2025 documentează trecerea Narada de la intervenții punctuale și de infrastructură la testarea unui model comportamental în vederea propunerii scalării acestuia în sistemul de învățământ național. Până în prezent, programul a fost aplicat în 28 de școli din 20 de județe, cu implicarea directă a 1.180 de elevi și impact indirect asupra a aproximativ 10.000 de copii. Părinți și profesori au fost de asemenea implicați direct: 512 părinți și 100 de profesori au participat la activități și sesiuni de formare, iar 216 ore au fost dedicate activităților la clasă. Investiția în aceste programe a fost de 300.000 de euro, auditată conform standardelor ISA.

„Am implementat o metodologie integrală de intervenție comportamentală în 28 de școli din 20 de județe, selectate pentru a fi reprezentative pentru realitatea din România. Modelul nostru, inspirat de conceptul «nevoi ordinare pentru copii EXTRAORDINARI», a pornit de la întrebarea: de ce au nevoie copiii din medii vulnerabile pentru a-și depăși condiția și a avea succes în viață. Răspunsul se traduce în competențe esențiale precum autodisciplină, gândire critică și autoreglare”, a adăugat Andra Munteanu.

În vederea scalării la nivel național, au fost testate în 2025 trei programe educaționale, Narada lucrând etapizat alături de experții implicați: cercetare → co-creare cu profesorii → pilotare → măsurare → ajustare.

Raportul anului 2025 prezintă rezultatele primelor programe, care demonstrează oportunitatea scalării:

Auto eficacitate parentală: intervenții de patru săptămâni pentru dezvoltarea încrederii părinților că pot influența pozitiv evoluția copiilor. 76,1% dintre părinți au raportat schimbări pozitive în relația cu copiii, iar 67,4% au observat comunicare mai bună, răbdare și înțelegere.

Tranziția la gimnaziu: program ce ajută la dezvoltarea autoreglării elevilor de clasa a V-a. Percepția relațiilor sociale puternice în clasă a crescut de la 18,2% la 55,6%, iar stresul subiectiv a fost redus, în paralel cu creșterea sentimentului de apartenență.

VIII Power Mode: program pentru dezvoltarea autodisciplinei elevilor de clasa a VIII-a și a capacității de a învăța cum să învețe. Procentul elevilor care aplică strategii eficiente de autoreglare a crescut de la 25,8% la 33,5%, iar cei care nu colaborează niciodată au scăzut de la 35,8% la 30,4%.

„În era AI, aproape orice informație este accesibilă instant. Acumularea de conținut nu mai este diferențiatorul decisiv, ceea ce contează cu adevărat este capacitatea de a analiza informația, de a lua decizii responsabile și de a rămâne funcțional sub presiune. Studiile recente arată că AI preia tot mai frecvent funcții cognitive de ordin superior, iar joburile entry-level care presupun sarcini repetitive sau analiză standardizată încep să dispară. Concluzia este clară și urgentă: dacă școala nu antrenează activ gândirea critică, autoreglarea și autodisciplina, tehnologia nu le va construi în locul ei. Copiii care nu își dezvoltă aceste mecanisme riscă să intre pe piața muncii într-un moment în care avantajul competitiv nu mai este cunoașterea, ci capacitatea de a lua decizii independente și de a învăța continuu”, precizează Andra Munteanu.

Rezultatele Narada în 2025 sunt cu atât mai relevante într-un context global de schimbări accelerate: conform World Economic Forum, 39% dintre competențele de bază se vor modifica până în 2030, iar un studiu publicat în martie 2026 de compania Anthropic arată că inteligența artificială preia tot mai frecvent sarcini cognitive complexe în interacțiunile cu studenții.

Tot în 2025, Narada a lansat Nari, asistentul AI dezvoltat cu sprijinul voluntarilor de la Deloitte România, integrat pe www.narada.ro. Nari este construit pe metodologia Social & Behavioral Change (folosită în întreaga lume atât în organizații de sănătate, cât și educație), pe studii de caz dezvoltate de Narada, dar și pe cercetări internaționale, precum și pe o metodologie de intervenție avizată de specialiști în educație, psihopedagogie, psihologie și sociologie. Nari nu este un chat bot generic, ci un instrument fundamentat în științele comportamentale, disponibil gratuit pe www.narada.ro/nari pentru profesori, părinți și elevi.

Recunoscut cu distincția Student Wellbeing Tool of the Year la WorldWiDE EdTech Awards 2026, Nari oferă intervenții comportamentale și micro-rutine personalizate, accesibile oricui interacționează cu el.

Pentru 2026, Narada își propune extinderea la 50 de școli epicentru, implementarea a șase programe educaționale pentru dezvoltarea gândirii critice, autoreglării și autodisciplinei și standardizarea Meta-Competence Index (MCI), un instrument propriu de măsurare a impactului.

Despre Narada

Ideea Narana a apărut într-un moment în care co-fondatoarea Andra Munteanu a descoperit, într-un studiu, că cei mai mulți copii abandonează școala nu din lipsă de manuale, ci din lipsă de sprijin, încredere și resurse elementare. Pornind de la credința că schimbarea începe atunci când nu mai așteptăm „să se facă”, Narada a intervenit acolo unde pericolele erau evidente: a renovat clase, a conectat elevi la internet, a mutat toalete în interiorul școlilor, a construit terenuri de sport și a dus infrastructură de bază în peste 500 de școli, cu o investiție de peste 5 milioane de euro și un impact direct asupra a peste 260.000 de copii din România, cu proiecte născute din urgențele și visurile reale ale copiilor. Dacă la început a dus resurse acolo unde lipseau, astăzi Narada merge mai departe: creează programe inovatoare de schimbare comportamentală, care îi învață pe elevi să își găsească curajul, să gândească limpede și să își țină emoțiile în echilibru. Pentru că educația nu e doar despre examene, ci despre a fi pregătit pentru viață.

În 2025, Narada s-a bucurat de sprijinul partenerilor strategici: Inditex, ING Bank, ProTV, Bergerat Monnoyeur, Prime Kapital Development, BRD Asigurări de Viață și Deloitte, dar și al celor care au susținut misiunea educației, precum Accountess, Amazon, ARC, Bookster, BIC, BIC Corporate Foundation, Cushman & Wakefield | Echinox, Eneria, Green Horse Games, Globalworth, Impetum group, MINA Museum, 1 Minute, Raluca Comanescu & Partners, Stradale, Sitech, Adobe, EY, Axigen, Fundatia Fan Courier, JBL, Aqua Carpatica, Morphosis Capital, Project1.