"Mai avem de adoptat, în momentul în care este luată decizia de a adera, acordul de aderare pe care trebuie să-l adopte Parlamentul. Dar am avansat bine, în clipa de faţă suntem pe primul loc din cele opt ţări despre care vă vorbeam, pentru că a existat voinţă politică la toate nivelurile: preşedinte, prim-ministru, mai mulţi prim-miniştri, Parlament. De asemenea, am avut parte de susţinere puternică. Ca să nu mai vorbesc despre mediul privat, pentru că mediul privat pentru noi este principalul susţinător şi cel care a înţeles din prima ce înseamnă această aderare la OCDE. De fapt, românilor le va fi mai bine după ce vom adera, companiilor le va fi mai bine, mediului academic, sindicatelor. Nu pot să spun că este cineva care ar fi spus că aderarea la OCDE este ceva în care România nu trebuie să se implice. Noi, din 2004 încercăm să intrăm în această organizaţie care este denumită şi Clubul Ţărilor Bogate, dar aş prefera să-i spun Clubul Democraţiilor Dezvoltate. România reuşeşte să fie totuşi pe primul loc dintre cele opt ţări. Suntem cei care am încheiat cele mai multe capitole, cele mai multe comitete pentru aderare, adică 23 din 25. Mai sunt două şi sperăm să le încheiem în perioada următoare", a punctat Niculescu, la o conferinţă pe teme de concurenţă.

Peste 100 de recomandări OCDE deja implementate în România

Potrivit oficialului, în România au fost adoptate peste 100 de recomandări ale OCDE, constând în reforme legislative, norme, practici şi politici noi.

"De trei ani şi jumătate de când sunt coordonator pentru procesul de aderare la OCDE, cred că instituţiile s-au plictisit de mine şi de colegii mei şi de toate exigenţele cu care venim şi le spunem că această reformă este necesară pentru aderarea la OCDE. S-au adoptat peste o sută de recomandări ale OCDE, ceea ce înseamnă că în România s-au tradus prin reforme legislative, prin norme noi, prin practici noi, prin politici noi. Câteva dintre legile de care cu siguranţă aţi auzit este Legea Pilonului 2 de pensii, că s-a vorbit anul trecut despre ea şi ştiţi ce dezbatere a fost. Apoi, Legea privind registrul unic al transparenţei şi intereselor, Legea pantouflage sau revolving doors, cea care va institui o perioadă de rezervă de 12 luni când treci din unele funcţii publice în unele funcţii private. Deci, sunt legi care nu au fost întotdeauna simplu de adoptat. Ţin minte o discuţie pe care am avut-o cu parlamentarii atunci când începusem procesul şi ne-au spus "Ştiţi, asta ne va complica nouă viaţa" şi pot să-i înţeleg. Dar au fost legi care s-au cerut tuturor celor care sunt în procesul de aderare la OCDE, pentru că noi vorbim despre România, dar sunt opt ţări în clipa de faţă în procesul de aderare, trei din Europa, trei din America Latină şi două din Asia de Sud-Est", a explicat Luca Niculescu.

O nouă ediţie a conferinţei Pria Competition, pe teme de concurenţă, are loc marţi la Bucureşti, eveniment la care participă reprezentanţi ai autorităţilor competente, dar şi din partea patronatelor, asociaţiilor de profil şi companiilor.