Berea, cidrul și băuturile spirtoase cresc riscul de moarte prematură chiar și la niveluri reduse de consum, au descoperit oamenii de știință.

În schimb, consumul moderat de vin a fost asociat cu un risc cu 21% mai mic de deces cauzat de boli de inimă, scrie Medical Xpress.

„Chiar și un consum scăzut până la moderat de băuturi spirtoase, bere sau cidru este legat de o mortalitate mai mare, în timp ce vinul, în aceleași cantități, poate avea un risc mai redus”, a explicat coordonatoarea studiului, Zhangling Chen.

Cercetarea s-a bazat pe datele a aproape 341.000 de subiecți din Marea Britanie, monitorizați, în medie, timp de peste 13 ani. În funcție de consumul de alcool, aceștia au fost împărțiți în trei categorii: consum redus, moderat și ridicat.

