Poveste incredibilă. După ce şi-a petrecut jumătate din viaţă într-un scaun cu rotile, un tânăr poate acum să meargă din nou

În vârstă de 29 de ani, pacientul suferă de hemofilie, iar boala i-a afectat grav articulațiile genunchilor. O echipă medicală formată din specialiști a reușit să îl opereze şi să îi redea mobilitatea. Acum tânărul vrea să obțină permisul de conducere.

A fost diagnosticat cu hemofilie de la vârsta de 3 ani, iar de la 14 ani nu a mai putut să meargă.

Alexandru Hârțan: „Mi s-o blocat genunchiul și na, cum am făcut sângerări prea multe, s-o deformat osul și mi s-o blocat”.

Ani la rând, Alex a fost dependent de ajutorul celor din jur. Inclusiv în străinătate medicii i-au spus că nicio intervenție chirurgicală nu îl va ajuta să fie un om normal.

Totuși, medicii de la Centrul Medical „Cristian Șerban” Buziaş l-au făcut să nu își piardă niciodată speranța. A fost operat de două ori de profesorul Jenel Pătrașcu, iar intervențiile au fost un succes.

Jenel Pătrașcu - medic primar Spitalul Județean Timișoara: „El nu întindea genunchii de-a lungul acestor 15 ani. În prima etapă am pus o proteză de genunchi, iar în a doua etapă pe al doilea, astfel să ajutăm pacientul să facă extensia pe 99% a genunchilor”.

Reporter: „Ce ai simțit când ai făcut primii pași?”.

Alexandru Hârțan: „Emoții, bucurie, nu credeam că o să pot să mai merg vreodată, vă dați seama că a fost și ca un șoc că pot să merg pe picioare din nou”.

Acum Alex învaţă să meargă din nou şi face exerciții zilnic în sala de recuperare. Progresele sunt vizibile de la o zi la alta, iar tânărul poate merge deja zeci de metri fără sprijin. Aşa că vrea să înveţe să conducă maşina şi să se angajeze.

Adina Trăilă - medic hematolog Centrul Medical "CRISTIAN ŞERBAN" Buziaş: „În acest moment are visuri, visuri mărețe pe care poate acum 10 ani nu le avea. El este un model pentru ceilalți pacienți pentru că ne-a dovedit tuturor că se poate”.

Hemofilia este o boală rară, dar extrem de grea. O afecțiune genetică ce împiedică coagularea normală a sângelui și care, netratată, poate distruge articulațiile sau chiar pune viața în pericol.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: