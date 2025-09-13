Un studiu suedez de 15 ani arată clar ce alimente cresc riscul de demență și boli de inimă. Ce ar trebui să mănânci

Stiri Sanatate
13-09-2025 | 11:40
alimente bogate in potasiu
Shutterstock

Alimentația joacă un rol esențial în modul în care bolile cronice se acumulează odată cu înaintarea în vârstă.

autor
Stirileprotv

Un studiu suedez de amploare evidențiază clar faptul că anumite alimente protejează creierul și inima, în timp ce dietele inflamatorii cresc riscurile.

În cadrul acestui nou studiu, realizat de Karolinska Institutet și publicat în Nature Aging, cercetătorii au investigat modul în care patru tipuri de diete afectează acumularea bolilor cronice la vârstnici, notează Science Direct.

Trei dintre dietele studiate au fost sănătoase și s-au axat pe consumul de legume, fructe, cereale integrale, nuci, leguminoase, grăsimi nesaturate și reducerea consumului de dulciuri, carne roșie, carne procesată și unt/margarină. A patra dietă însă a fost pro-inflamatorie și s-a bazat pe carne roșie și procesată, cereale rafinate și băuturi îndulcite, cu un consum redus de legume, ceai și cafea.

Mai multe detalii, pe Spotmedia.

Citește și
Alexandru Rogobete
Rogobete: Măsurile din sănătate nu sunt austeritate, ci eficientizare. Se vehiculează o economie de 6 miliarde lei anual

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: studiu,

Dată publicare: 13-09-2025 11:40

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Citește și...
Rogobete: Măsurile din sănătate nu sunt austeritate, ci eficientizare. Se vehiculează o economie de 6 miliarde lei anual
Stiri Sanatate
Rogobete: Măsurile din sănătate nu sunt austeritate, ci eficientizare. Se vehiculează o economie de 6 miliarde lei anual

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că măsurile fiscal-bugetare care vizează sectorul sanitar nu sunt unele de austeritate, ci de eficientizare.

O bacterie rezistentă la medicamente se răspândește ”rapid” în spitalele europene. România, printre țările cu multe cazuri
Stiri Sanatate
O bacterie rezistentă la medicamente se răspândește ”rapid” în spitalele europene. România, printre țările cu multe cazuri

O ciupercă rezistentă la medicamente se răspândește „rapid” în spitalele din Europa, autoritățile din domeniul sănătății solicitând eforturi suplimentare pentru a o ține sub control.

Un nou test de sânge ar putea revoluționa diagnosticarea Alzheimer. Studiul implică peste 1.000 de pacienți
Stiri Sanatate
Un nou test de sânge ar putea revoluționa diagnosticarea Alzheimer. Studiul implică peste 1.000 de pacienți

Peste 1.000 de persoane din Marea Britanie suspectate de demență vor beneficia de un test de sânge pentru depistarea bolii Alzheimer, care se speră că va revoluționa diagnosticarea acestei boli.

 

Recomandări
Reacția ministrului de Finanțe, după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României: ”Guvernul a luat măsurile corecte”
Stiri Politice
Reacția ministrului de Finanțe, după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României: ”Guvernul a luat măsurile corecte”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, salută decizia agenţiei Moody’s, care a reconfirmat ratingul suveran al României la ”Baa3”, dar şi perspectiva negativă a țării.

Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
Stiri externe
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.

Ministra Mediului: „Vom avea un director interimar la ANAR, cu mandat clar de reorganizare. Este vorba de Florin Ghiţă”
Stiri actuale
Ministra Mediului: „Vom avea un director interimar la ANAR, cu mandat clar de reorganizare. Este vorba de Florin Ghiţă”

Administraţia Naţională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar de transparenţă şi reorganizare, şi anume Florin Ghiţă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 13 Septembrie 2025

02:02:30

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28