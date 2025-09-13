Un studiu suedez de 15 ani arată clar ce alimente cresc riscul de demență și boli de inimă. Ce ar trebui să mănânci

Alimentația joacă un rol esențial în modul în care bolile cronice se acumulează odată cu înaintarea în vârstă.

Un studiu suedez de amploare evidențiază clar faptul că anumite alimente protejează creierul și inima, în timp ce dietele inflamatorii cresc riscurile.

În cadrul acestui nou studiu, realizat de Karolinska Institutet și publicat în Nature Aging, cercetătorii au investigat modul în care patru tipuri de diete afectează acumularea bolilor cronice la vârstnici, notează Science Direct.

Trei dintre dietele studiate au fost sănătoase și s-au axat pe consumul de legume, fructe, cereale integrale, nuci, leguminoase, grăsimi nesaturate și reducerea consumului de dulciuri, carne roșie, carne procesată și unt/margarină. A patra dietă însă a fost pro-inflamatorie și s-a bazat pe carne roșie și procesată, cereale rafinate și băuturi îndulcite, cu un consum redus de legume, ceai și cafea.

